Copa Sul-Americana - Quartas de final 8 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Boca Juniors x São Paulo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Rodolfo Arruabarrena não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Boca Juniors neste momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube argentino, e atualizações devem ser publicadas conforme o jogo se aproxima.

Do lado do São Paulo, Dorival Junior também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. O provável time titular ainda não foi anunciado, e mais informações serão acrescentadas antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Boca Juniors soma duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Gimnasia Mendoza no Campeonato Argentino em 5 de setembro. Antes disso, o time venceu o Lanús por 1 a 0 e eliminou o Vélez Sarsfield na Copa da Argentina nos pênaltis após empate sem gols. O Boca marcou oito gols e sofreu quatro neste período.

O São Paulo tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o Atlético-MG no Brasileirão em 5 de setembro. Antes, o Tripaulista bateu o Bragantino por 2 a 1, mas sofreu derrota por 1 a 0 para o Chapecoense. O time de Dorival Junior marcou sete gols e cedeu quatro neste recorte.

Últimos confrontos diretos

O histórico entre Boca Juniors e São Paulo pela Copa Sul-Americana se limita a dois jogos disputados em setembro de 2007. No primeiro confronto, o São Paulo venceu como mandante por 1 a 0. Na partida de volta, o Boca levou a melhor em casa com triunfo por 2 a 1. O saldo geral aponta equilíbrio, com uma vitória para cada lado nos dois únicos encontros registrados entre os clubes.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo ocupa a primeira posição do grupo. A classificação do Boca Juniors não está disponível nos dados atuais.

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