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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Boca Juniors x São Paulo

Técnico

  • R. Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Boca Juniors neste momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube argentino, e atualizações devem ser publicadas conforme o jogo se aproxima.

Do lado do São Paulo, Dorival Junior também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. O provável time titular ainda não foi anunciado, e mais informações serão acrescentadas antes do apito inicial.

Retrospecto recente

BOC

BOC - Sequência

REC
V0-4
RAC
E1-1
LAN
V1-0
SAR
V0-0
GIM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAP

SAP - Sequência

COR
E1-1
BOL
V3-1
CHA
D1-0
BGT
V2-1
CAM
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Boca Juniors soma duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Gimnasia Mendoza no Campeonato Argentino em 5 de setembro. Antes disso, o time venceu o Lanús por 1 a 0 e eliminou o Vélez Sarsfield na Copa da Argentina nos pênaltis após empate sem gols. O Boca marcou oito gols e sofreu quatro neste período.

O São Paulo tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o Atlético-MG no Brasileirão em 5 de setembro. Antes, o Tripaulista bateu o Bragantino por 2 a 1, mas sofreu derrota por 1 a 0 para o Chapecoense. O time de Dorival Junior marcou sete gols e cedeu quatro neste recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Boca JuniorsEmpateSão Paulo
1
0
1
Copa Sul-Americana
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
FJ
Copa Sul-Americana
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

O histórico entre Boca Juniors e São Paulo pela Copa Sul-Americana se limita a dois jogos disputados em setembro de 2007. No primeiro confronto, o São Paulo venceu como mandante por 1 a 0. Na partida de volta, o Boca levou a melhor em casa com triunfo por 2 a 1. O saldo geral aponta equilíbrio, com uma vitória para cada lado nos dois únicos encontros registrados entre os clubes.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo ocupa a primeira posição do grupo. A classificação do Boca Juniors não está disponível nos dados atuais.

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