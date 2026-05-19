







Como assistir Boca Juniors x Cruzeiro online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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O jogo entre Boca Juniors e Cruzeiro pela Copa Libertadores será transmitido pelo Paramount+. Confira abaixo a opção de canal de TV e streaming ao vivo disponível para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações disponíveis no momento sobre desfalques, suspensões ou escalações prováveis do Boca Juniors para este confronto. Do lado do Cruzeiro, também não foram divulgados dados sobre lesionados, suspensos ou o time provável. As informações serão atualizadas conforme se aproximar a data do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Boca Juniors chega ao confronto com sequência negativa: nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias e três derrotas. O time perdeu para o Huracán por 3 a 2 no Campeonato Argentino no dia 9 de maio, resultado que agravou o momento ruim. No total dessas cinco partidas, o Xeneize marcou cinco gols e sofreu nove.

O Cruzeiro apresenta desempenho mais consistente no mesmo período: duas vitórias, dois empates e uma derrota. A Raposa bateu o Bahia por 2 a 1 no Brasileirão e eliminou o Goiás na Copa do Brasil com placar de 1 a 0. Ao todo, a equipe mineira marcou cinco gols e cedeu cinco nos últimos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 29 de abril de 2026, pela Copa Libertadores, com vitória do Cruzeiro por 1 a 0 jogando em casa. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Cruzeiro venceu dois, o Boca venceu dois e houve um empate, com os brasileiros marcando cinco gols e os argentinos quatro no total desses confrontos.





Classificação

Na Copa Libertadores, o Cruzeiro ocupa a segunda posição do grupo, enquanto o Boca Juniors está em terceiro.









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