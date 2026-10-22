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Besiktas x Crystal Palace
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Besiktas x Crystal Palace

Técnico

  • V. Italiano

No Besiktas, o técnico Vincenzo Italiano ainda não confirmou o provável time titular, e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos. A comissão técnica deve divulgar mais detalhes à medida que a partida se aproxima.

No Crystal Palace, Pierre Sage também não revelou a escalação nem atualizou o boletim médico do elenco. Informações sobre desfalques e o time provável serão adicionadas conforme forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

BJK

BJK - Sequência

OM
V4-1
AMS
D3-2
KOB
V2-1
TSG
V2-3
TRS
D2-0
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRY

CRY - Sequência

LEE
E0-0
BRC
D0-2
NFO
V3-1
OL
D3-2
BHA
D5-0
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Besiktas registra um aproveitamento de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe foi derrotada pelo Trabzonspor por 2 a 0 na rodada mais recente do campeonato turco, mas antes disso havia vencido o Hoffenheim por 3 a 2 na Liga Europa. Ao longo desses cinco jogos, o time de Italiano marcou 12 gols e sofreu 9.

O Crystal Palace soma 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a pesada derrota por 5 a 0 para o Brighton no Campeonato Inglês, e antes disso o clube havia sido eliminado pelo Lyon por 3 a 2 na Liga Europa. Nos cinco jogos, o Palace balançou as redes 8 vezes e cedeu 11 gols.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Besiktas e Crystal Palace não estão disponíveis para as últimas cinco partidas. O histórico recente entre as equipes não pôde ser apurado com base nas informações fornecidas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da fase de liga da Liga Europa, o Besiktas ocupa a 4ª posição, enquanto o Crystal Palace figura no 15º lugar. O anfitrião chega ao jogo em situação confortável na classificação, ao passo que os ingleses precisam urgentemente de pontos para não ficarem de fora da fase eliminatória.

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