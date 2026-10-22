Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Como assistir Besiktas x Crystal Palace online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Besiktas, o técnico Vincenzo Italiano ainda não confirmou o provável time titular, e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos. A comissão técnica deve divulgar mais detalhes à medida que a partida se aproxima.

No Crystal Palace, Pierre Sage também não revelou a escalação nem atualizou o boletim médico do elenco. Informações sobre desfalques e o time provável serão adicionadas conforme forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Besiktas registra um aproveitamento de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe foi derrotada pelo Trabzonspor por 2 a 0 na rodada mais recente do campeonato turco, mas antes disso havia vencido o Hoffenheim por 3 a 2 na Liga Europa. Ao longo desses cinco jogos, o time de Italiano marcou 12 gols e sofreu 9.

O Crystal Palace soma 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a pesada derrota por 5 a 0 para o Brighton no Campeonato Inglês, e antes disso o clube havia sido eliminado pelo Lyon por 3 a 2 na Liga Europa. Nos cinco jogos, o Palace balançou as redes 8 vezes e cedeu 11 gols.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Besiktas e Crystal Palace não estão disponíveis para as últimas cinco partidas. O histórico recente entre as equipes não pôde ser apurado com base nas informações fornecidas.

Classificação

Na tabela da fase de liga da Liga Europa, o Besiktas ocupa a 4ª posição, enquanto o Crystal Palace figura no 15º lugar. O anfitrião chega ao jogo em situação confortável na classificação, ao passo que os ingleses precisam urgentemente de pontos para não ficarem de fora da fase eliminatória.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.