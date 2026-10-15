Liga Europa - Rodada 2 15 de out. de 2026 - 15:00 Estadio da Luz

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Notícias e prováveis escalações

No lado do Benfica, Marco Silva ainda não confirmou a escalação provável para o confronto. Informações sobre lesões e suspensões serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Celtic, Martin O'Neill também não divulgou a lista definitiva de jogadores disponíveis. Qualquer novidade sobre desfalques ou retornos será acrescentada antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Benfica registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Marco Silva venceu o Vitória de Guimarães por 2 a 0 na rodada mais recente do Campeonato Português e bateu o Milan por 2 a 0 na Liga Europa. A única derrota veio diante do Porto, por 3 a 1. Ao longo dessas cinco partidas, o Benfica marcou dez gols e sofreu quatro.

O Celtic soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Motherwell no Campeonato Escocês. Antes disso, a equipe de O'Neill perdeu para o Ferencváros por 3 a 1 na Liga Europa e sofreu duas derrotas para o Rangers em diferentes competições. Nas cinco partidas, o Celtic marcou quatro gols e sofreu sete.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre Benfica e Celtic nas últimas cinco edições data de novembro de 2012, quando o Benfica venceu por 2 a 1 no Estádio da Luz pela Liga dos Campeões. Nos cinco jogos registrados entre os clubes, o Benfica venceu três e o Celtic dois, com os escoceses garantindo triunfos em 2007. O histórico mostra equilíbrio em algumas fases, mas com leve vantagem para os portugueses no cômputo geral.

Classificação

Na Liga Europa, o Benfica ocupa a sétima posição, enquanto o Celtic figura na 28ª colocação. A diferença de posições reflete o desempenho de cada equipe na fase de liga da competição e aumenta a pressão sobre os escoceses, que precisam de pontos para se manterem na briga por uma vaga nas fases seguintes.

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