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Benfica x Celtic: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Benfica x Celtic
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Benfica x Celtic

Técnico

  • Marco Silva

No lado do Benfica, Marco Silva ainda não confirmou a escalação provável para o confronto. Informações sobre lesões e suspensões serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Celtic, Martin O'Neill também não divulgou a lista definitiva de jogadores disponíveis. Qualquer novidade sobre desfalques ou retornos será acrescentada antes do apito inicial.

Retrospecto recente

BEN

BEN - Sequência

MOR
V0-4
GV
V3-1
MIL
V0-2
POR
D3-1
VSC
V2-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CEL

CEL - Sequência

JOH
V0-1
RAN
D3-0
FTC
D1-3
RAN
D0-1
MOT
V0-2
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Benfica registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Marco Silva venceu o Vitória de Guimarães por 2 a 0 na rodada mais recente do Campeonato Português e bateu o Milan por 2 a 0 na Liga Europa. A única derrota veio diante do Porto, por 3 a 1. Ao longo dessas cinco partidas, o Benfica marcou dez gols e sofreu quatro.

O Celtic soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 0 sobre o Motherwell no Campeonato Escocês. Antes disso, a equipe de O'Neill perdeu para o Ferencváros por 3 a 1 na Liga Europa e sofreu duas derrotas para o Rangers em diferentes competições. Nas cinco partidas, o Celtic marcou quatro gols e sofreu sete.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BenficaEmpateCeltic
3
1
1
Liga dos Campeões
Benfica badge
Benfica
BEN
2
Celtic badge
Celtic
CEL
1
FJ
Liga dos Campeões
Celtic badge
Celtic
CEL
0
Benfica badge
Benfica
BEN
0
FJ
Liga dos Campeões
Celtic badge
Celtic
CEL
1
Benfica badge
Benfica
BEN
0
FJ
Liga dos Campeões
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Celtic badge
Celtic
CEL
0
FJ
Liga dos Campeões
Benfica badge
Benfica
BEN
3
Celtic badge
Celtic
CEL
0
FJ
6Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre Benfica e Celtic nas últimas cinco edições data de novembro de 2012, quando o Benfica venceu por 2 a 1 no Estádio da Luz pela Liga dos Campeões. Nos cinco jogos registrados entre os clubes, o Benfica venceu três e o Celtic dois, com os escoceses garantindo triunfos em 2007. O histórico mostra equilíbrio em algumas fases, mas com leve vantagem para os portugueses no cômputo geral.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvárosFerencvárosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
OlympiacosOlympiacosOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
OmoniaOmoniaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
E
17
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
10100001
E
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
E
17
RennesRennesREN
10100001
E
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
100101-10
D
25
Levski SofiaLevski SofiaLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
MilanMilanMIL
100102-20
D
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
D
32
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznańLech PoznańLCH
100104-40
D
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na Liga Europa, o Benfica ocupa a sétima posição, enquanto o Celtic figura na 28ª colocação. A diferença de posições reflete o desempenho de cada equipe na fase de liga da competição e aumenta a pressão sobre os escoceses, que precisam de pontos para se manterem na briga por uma vaga nas fases seguintes.

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