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Bayern de Munique x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Bundesliga

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Borussia Dortmund

4-2-3-1
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Formação
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
J. UrbigJ. UrbigJ. StanisicJ. StanisicK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahD. UpamecanoD. UpamecanoJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. RyersonJ. RyersonC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaD. SvenssonD. SvenssonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. VeermanJ. VeermanS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Bayern de Munique

Time titular

Borussia Dortmund

Técnico

  • A. Danks
  • N. Kovac

O Bayern de Munique não poderá contar com Manuel Neuer, ainda em recuperação de dores no pé, nem com Jamal Musiala, Luis Diaz e Bara Ndiaye, todos lesionados. O técnico interino Aaron Danks também não terá Vincent Kompany à beira do campo. Joshua Kimmich, ausente nos três jogos anteriores por luto familiar, realizou seu primeiro treino com o grupo nesta sexta-feira e pode retornar ao time. A escalação provável tem Jonas Urbig no gol e Harry Kane como centroavante.

No Borussia Dortmund, Niko Kovac não terá Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma e Konstantinos Karetsas, todos no departamento médico. Sem suspensões confirmadas, o treinador deve escalar Gregor Kobel no gol e Serhou Guirassy como referência ofensiva.

Retrospecto recente

FCB

FCB - Sequência

VIK
E3-3
RBL
V6-1
ARS
E2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
Gol marcado (sofrido)
20/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BVB

BVB - Sequência

BOD
D1-0
FCU
E0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bayern de Munique soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com 18 gols marcados e seis sofridos. A equipe venceu o Freiburg por 3 a 1 e goleou o Leipzig por 6 a 1 na Bundesliga, mas empatou com Arsenal e Viking na Liga dos Campeões. O jogo mais recente foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Magdeburg na Copa da Alemanha.

O Borussia Dortmund tem quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com cinco gols marcados e três sofridos. A derrota mais recente foi para o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões, mas desde então o BVB não perdeu mais. O triunfo mais recente foi por 3 a 2 sobre o Werder Bremen na Copa da Alemanha.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateBorussia Dortmund
3
2
0
Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
10Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em agosto de 2026, quando o Bayern venceu o Dortmund por 2 a 1 na Supercopa da Alemanha. Nos últimos cinco jogos diretos, o Bayern leva vantagem com três vitórias, contra uma do Dortmund e um empate, com 11 gols marcados pelos bávaros e seis pelos aurinegros.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
7520256+1917
V
V
E
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
E
E
V
V
3
FreiburgFreiburgSCF
7412169+713
D
D
V
E
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
D
V
V
V
E
5
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
E
6
LeipzigLeipzigRBL
74032011+912
V
D
V
D
V
7
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
V
E
E
V
E
8
MainzMainzM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
E
D
E
D
E
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
V
V
D
D
V
11
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
12
ColôniaColôniaKOE
7223811-38
E
D
V
D
E
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
V
E
D
V
D
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
15
StuttgartStuttgartSTU
72051013-36
D
D
V
D
D
16
SchalkeSchalkeS04
713347-36
E
D
D
E
V
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
E
E
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
V
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Bayern de Munique e Borussia Dortmund ocupam o primeiro e o segundo lugar da Bundesliga, respectivamente, ambos com 17 pontos. O resultado deste sábado pode abrir vantagem decisiva na liderança logo no início da temporada.

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