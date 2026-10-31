Bundesliga - Rodada 8 31 de out. de 2026 - 13:30 Allianz Arena

Como assistir Bayern de Munique x Borussia Dortmund online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Bayern de Munique não poderá contar com Manuel Neuer, ainda em recuperação de dores no pé, nem com Jamal Musiala, Luis Diaz e Bara Ndiaye, todos lesionados. O técnico interino Aaron Danks também não terá Vincent Kompany à beira do campo. Joshua Kimmich, ausente nos três jogos anteriores por luto familiar, realizou seu primeiro treino com o grupo nesta sexta-feira e pode retornar ao time. A escalação provável tem Jonas Urbig no gol e Harry Kane como centroavante.

No Borussia Dortmund, Niko Kovac não terá Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma e Konstantinos Karetsas, todos no departamento médico. Sem suspensões confirmadas, o treinador deve escalar Gregor Kobel no gol e Serhou Guirassy como referência ofensiva.

Retrospecto recente

O Bayern de Munique soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com 18 gols marcados e seis sofridos. A equipe venceu o Freiburg por 3 a 1 e goleou o Leipzig por 6 a 1 na Bundesliga, mas empatou com Arsenal e Viking na Liga dos Campeões. O jogo mais recente foi uma vitória por 6 a 1 sobre o Magdeburg na Copa da Alemanha.

O Borussia Dortmund tem quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com cinco gols marcados e três sofridos. A derrota mais recente foi para o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões, mas desde então o BVB não perdeu mais. O triunfo mais recente foi por 3 a 2 sobre o Werder Bremen na Copa da Alemanha.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em agosto de 2026, quando o Bayern venceu o Dortmund por 2 a 1 na Supercopa da Alemanha. Nos últimos cinco jogos diretos, o Bayern leva vantagem com três vitórias, contra uma do Dortmund e um empate, com 11 gols marcados pelos bávaros e seis pelos aurinegros.

Classificação

Bayern de Munique e Borussia Dortmund ocupam o primeiro e o segundo lugar da Bundesliga, respectivamente, ambos com 17 pontos. O resultado deste sábado pode abrir vantagem decisiva na liderança logo no início da temporada.

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