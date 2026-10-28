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Liga dos Campeões Feminino
team-logoBayern Munich
FC Bayern Campus
team-logoReal Madrid Femenino
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Bayern Munich x Real Madrid Femenino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões Feminino

Bayern Munich x Real Madrid Femenino
Bayern Munich
Real Madrid Femenino
Liga dos Campeões Feminino

Saiba onde vai passar o jogo entre Bayern Munich e Real Madrid Femenino, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 3
FC Bayern Campus

Como assistir Bayern Munich x Real Madrid Femenino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bayern Munich x Real Madrid Femenino

Técnico

  • J. Barcala

Retrospecto recente

FCB

FCB - Sequência

BMG
V1-2
BEN
V0-3
FFC
V0-1
STU
V5-0
RBL
V1-5
Gol marcado (sofrido)
16/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RMA

RMA - Sequência

RSD
V3-5
MCI
E1-1
BAR
D7-0
ESP
V3-1
GRA
V3-2
Gol marcado (sofrido)
12/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Últimos confrontos diretos

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
E
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
E
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211052+34
V
E
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
E
V
6
InterInterINT
211021+14
E
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
E
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
D
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
E
E
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
E
E
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
E
D
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
E
D
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
D
E
16
RomaRomaROM
201106-61
D
E
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
18
ServetteServetteSER
2002113-120
D
D
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

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