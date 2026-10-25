La Liga - Rodada 10 25 de out. de 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Como assistir Barcelona x Real Madrid online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Barcelona de Hansi Flick deve entrar em campo com Joan Garcia; Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin e Joao Cancelo; Fermin Lopez, Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon. Os desfalques são Roony Bardghji, Dani Olmo, Andreas Christensen e Eric Garcia, todos lesionados.

No Real Madrid, José Mourinho deve escalar Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Marc Cucurella; Aurelien Tchouameni, Yan Diomande e Arda Guler; Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Raul Asencio e Rodrygo estão lesionados, enquanto Vinicius Junior cumpre suspensão.

Retrospecto recente

O Barcelona acumula quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com a única derrota vindo diante do PSG pela Liga dos Campeões, por 4 a 2. Antes disso, os catalães golearam o Bétis por 5 a 2 fora de casa e venceram o Getafe por 3 a 0. No total, a equipe marcou 15 gols e sofreu 7 nas últimas cinco partidas.

O Real Madrid também chega em boa fase, com quatro vitórias seguidas após a derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid em setembro. Os merengues bateram o Villarreal por 1 a 0, o Roma por 4 a 3 na Champions, o Sevilla por 4 a 1 e o Leipzig por 4 a 1. Ao todo, marcaram 14 gols e sofreram 4 nesse período.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente dos confrontos diretos favorece o Barcelona. No último encontro, em maio de 2026, os catalães venceram por 2 a 0 no Camp Nou pela La Liga. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Barcelona saiu vitorioso em quatro ocasiões, com o Real Madrid conquistando apenas uma vitória, por 2 a 1 no Bernabéu em outubro de 2025. A série reforça o momento de ascendência do time de Flick sobre o rival.

Classificação

Na La Liga, o Barcelona lidera a tabela, enquanto o Real Madrid ocupa a terceira posição. Uma vitória dos donos da casa ampliaria ainda mais a vantagem sobre os merengues, tornando a disputa pelo título praticamente um monólogo catalão nas primeiras semanas. Para o Madrid, vencer fora de casa é obrigação para se manter vivo na briga.

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