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Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do La Liga

Barcelona x Real Madrid
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Prováveis escalações de Barcelona x Real Madrid

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
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Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateA. GulerA. GulerY. DiomandeY. DiomandeA. TchouameniA. TchouameniF. ValverdeF. ValverdeJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Barcelona

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • H. Flick
  • J. Mourinho

O Barcelona de Hansi Flick deve entrar em campo com Joan Garcia; Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin e Joao Cancelo; Fermin Lopez, Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon. Os desfalques são Roony Bardghji, Dani Olmo, Andreas Christensen e Eric Garcia, todos lesionados.

No Real Madrid, José Mourinho deve escalar Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Marc Cucurella; Aurelien Tchouameni, Yan Diomande e Arda Guler; Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Raul Asencio e Rodrygo estão lesionados, enquanto Vinicius Junior cumpre suspensão.

Retrospecto recente

BAR

BAR - Sequência

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
Gol marcado (sofrido)
17/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RMA

RMA - Sequência

ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
Gol marcado (sofrido)
14/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Barcelona acumula quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com a única derrota vindo diante do PSG pela Liga dos Campeões, por 4 a 2. Antes disso, os catalães golearam o Bétis por 5 a 2 fora de casa e venceram o Getafe por 3 a 0. No total, a equipe marcou 15 gols e sofreu 7 nas últimas cinco partidas.

O Real Madrid também chega em boa fase, com quatro vitórias seguidas após a derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid em setembro. Os merengues bateram o Villarreal por 1 a 0, o Roma por 4 a 3 na Champions, o Sevilla por 4 a 1 e o Leipzig por 4 a 1. Ao todo, marcaram 14 gols e sofreram 4 nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BarcelonaEmpateReal Madrid
4
0
1
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
Supercopa da Espanha
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FJ
Copa do Rei
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
11Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O histórico recente dos confrontos diretos favorece o Barcelona. No último encontro, em maio de 2026, os catalães venceram por 2 a 0 no Camp Nou pela La Liga. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Barcelona saiu vitorioso em quatro ocasiões, com o Real Madrid conquistando apenas uma vitória, por 2 a 1 no Bernabéu em outubro de 2025. A série reforça o momento de ascendência do time de Flick sobre o rival.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
BétisBétisBET
96121614+219
D
V
E
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
D
E
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
E
D
D
E
D
8
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
V
E
D
V
V
9
Celta de VigoCelta de VigoCEL
9252107+311
V
E
V
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
E
D
E
D
11
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
E
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
D
E
D
D
13
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
E
E
D
D
14
ElcheElcheELC
102441417-310
V
E
E
V
D
15
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
E
E
E
V
16
GetafeGetafeGET
9234511-69
E
D
V
D
E
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
D
E
E
V
D
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
D
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
D
E
E
D
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
E
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na La Liga, o Barcelona lidera a tabela, enquanto o Real Madrid ocupa a terceira posição. Uma vitória dos donos da casa ampliaria ainda mais a vantagem sobre os merengues, tornando a disputa pelo título praticamente um monólogo catalão nas primeiras semanas. Para o Madrid, vencer fora de casa é obrigação para se manter vivo na briga.

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