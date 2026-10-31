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Barcelona x Deportivo Alaves
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Deportivo Alaves

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formação
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
3-5-2
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiA. BaldeA. BaldeRodriRodriPedriPedriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinhaA. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. Tenagliateam-logoV. KoskiN. ValentiniN. ValentiniP. IbanezP. IbanezC. AlenaC. AlenaA. BlancoA. BlancoA. PerezA. PerezA. RebbachA. RebbachL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
4-2-3-1
Barcelona

Time titular

Deportivo Alaves

Técnico

  • H. Flick
  • Q. Sanchez Flores

No Barcelona, Hansi Flick tem um setor defensivo bastante comprometido. Eric Garcia, Andreas Christensen e Jules Kounde estão na lista de lesionados, assim como Roony Bardghji, Dani Olmo e Xavi Espart. O provável time titular conta com Joan Garcia; Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Rodri, Pedri; Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin Lopez; e Raphinha. Não há suspensões registradas.

Do lado do Alavés, Quique Sanchez Flores também enfrenta ausências: Facundo Garces e Mikel Rodriguez estão fora por lesão. A provável escalação visitante tem Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini, Pablo Ibanez; Carles Alena, Antonio Blanco, Angel Perez; Abderrahman Rebbach, Lucas Boye e Antonio Martinez. Nenhuma suspensão foi registrada.

Retrospecto recente

BAR

BAR - Sequência

GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALA

ALA - Sequência

VAL
D0-1
ATH
E0-0
ATM
D1-2
CEL
D2-1
MAL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Barcelona chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na La Liga, no dia 25 de outubro. Antes disso, a equipe também perdeu para o PSG por 4 a 2 na Champions League. Nas três vitórias do período, o Barcelona marcou 11 gols, com triunfos sobre Bétis (5-2), Galatasaray (4-1) e Getafe (3-0).

O Alavés, por sua vez, venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos, com um empate e três derrotas. A equipe não jogou na última rodada dentro desse recorte — seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Málaga em 23 de outubro. A equipe marcou quatro gols e sofreu cinco nesse período, sem nenhuma sequência positiva consistente.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BarcelonaEmpateDeportivo Alaves
4
0
1
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
10Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O histórico recente entre os dois clubes é amplamente favorável ao Barcelona. Nos últimos cinco confrontos diretos, os catalães venceram quatro vezes, com apenas uma derrota — justamente a mais recente, quando o Alavés venceu por 1 a 0 jogando em casa, em maio de 2026. No Spotify Camp Nou, o Barcelona domina a série, com vitórias por 3 a 1 e 1 a 0 nos dois últimos jogos disputados como mandante.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
D
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
D
V
4
BétisBétisBET
106221614+220
E
D
V
E
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
D
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
V
D
E
D
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
E
D
D
E
D
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
D
E
E
E
9
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10262107+312
E
V
E
V
E
10
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
E
D
V
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
E
D
E
D
12
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
D
D
E
D
13
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
D
V
D
E
D
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
D
E
D
D
15
LevanteLevanteLEV
102441619-310
D
V
E
E
D
16
ElcheElcheELC
102441417-310
V
E
E
V
D
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
D
E
E
V
D
18
GetafeGetafeGET
10235515-109
D
E
D
V
D
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
D
E
E
D
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
E
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na La Liga, o Barcelona lidera o campeonato, enquanto o Alavés ocupa a sétima posição. Os catalães chegam à partida pressionados a ampliar a vantagem no topo, após ver seus rivais diretos reduzirem a diferença nas últimas rodadas.

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