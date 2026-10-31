La Liga - Rodada 11 31 de out. de 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

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Notícias e prováveis escalações

No Barcelona, Hansi Flick tem um setor defensivo bastante comprometido. Eric Garcia, Andreas Christensen e Jules Kounde estão na lista de lesionados, assim como Roony Bardghji, Dani Olmo e Xavi Espart. O provável time titular conta com Joan Garcia; Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Rodri, Pedri; Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin Lopez; e Raphinha. Não há suspensões registradas.

Do lado do Alavés, Quique Sanchez Flores também enfrenta ausências: Facundo Garces e Mikel Rodriguez estão fora por lesão. A provável escalação visitante tem Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini, Pablo Ibanez; Carles Alena, Antonio Blanco, Angel Perez; Abderrahman Rebbach, Lucas Boye e Antonio Martinez. Nenhuma suspensão foi registrada.

Retrospecto recente

O Barcelona chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Real Madrid na La Liga, no dia 25 de outubro. Antes disso, a equipe também perdeu para o PSG por 4 a 2 na Champions League. Nas três vitórias do período, o Barcelona marcou 11 gols, com triunfos sobre Bétis (5-2), Galatasaray (4-1) e Getafe (3-0).

O Alavés, por sua vez, venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos, com um empate e três derrotas. A equipe não jogou na última rodada dentro desse recorte — seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Málaga em 23 de outubro. A equipe marcou quatro gols e sofreu cinco nesse período, sem nenhuma sequência positiva consistente.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes é amplamente favorável ao Barcelona. Nos últimos cinco confrontos diretos, os catalães venceram quatro vezes, com apenas uma derrota — justamente a mais recente, quando o Alavés venceu por 1 a 0 jogando em casa, em maio de 2026. No Spotify Camp Nou, o Barcelona domina a série, com vitórias por 3 a 1 e 1 a 0 nos dois últimos jogos disputados como mandante.

Classificação

Na La Liga, o Barcelona lidera o campeonato, enquanto o Alavés ocupa a sétima posição. Os catalães chegam à partida pressionados a ampliar a vantagem no topo, após ver seus rivais diretos reduzirem a diferença nas últimas rodadas.

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