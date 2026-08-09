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Brasileirão
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Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Bahia x Vasco
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Vasco
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Brasileirão - Rodada 22

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Bahia x Vasco

Bahia crest
Bahia
BAH
Formação
Vasco crest
Vasco
VAS
1Ronaldo9A. Veliz46Luciano Juba7A. Santos11R. Nestor12Willian Jose31R. Gomez21S. Ramos5N. Acevedo33D. Duarte6Jean Lucas1Leo Jardim66Cuiabano30R. Renan96P. Henrique46C. Cuesta23Thiago Mendes8Jair3Tche Tche20Brenner da Silva11A. Gomez28Adson
Vasco crest
Vasco
VAS
Bahia

Time titular

Vasco

Reservas

Técnico

  • R. Ceni
  • P. Emanuel

O Bahia é treinado por Rogerio Ceni, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques ou a escalação provável para este confronto. Atualizações devem ser disponibilizadas conforme a partida se aproxima.

No Vasco, Pedro Emanuel também não confirmou baixas ou o time titular. O clube carioca deve definir o grupo após avaliar o desgaste físico dos atletas que atuaram nos jogos recentes pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana. Mais detalhes serão acrescentados antes do apito inicial.

Retrospecto recente

BAH

BAH - Sequência

BOT
V2-1
CHA
V2-0
CAM
E1-1
COR
E1-1
FLU
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VAS

VAS - Sequência

IME
E2-2
MIR
E1-1
IME
V1-0
FLU
E0-0
FLU
V1-3
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bahia soma dois empates e uma vitória nos últimos três jogos do Brasileirão, com resultados de 0 a 0 contra o Fluminense, 1 a 1 com o Corinthians e 1 a 1 diante do Atlético-MG. Antes disso, a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 0 e o Botafogo por 2 a 1, registrando um aproveitamento de 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O time marcou 6 gols e sofreu 3 nesse período.

O Vasco vem de uma semana decisiva: empatou sem gols com o Fluminense na ida da Copa do Brasil e venceu por 3 a 1 na volta, garantindo a classificação. No Brasileirão, o time empatou por 1 a 1 com o Mirassol. Nas últimas cinco partidas entre todas as competições, o Vasco registrou 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, com destaque para o triunfo por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BahiaEmpateVasco
3
0
2
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
0
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
3
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
3
Bahia badge
Bahia
BAH
2
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
2
Vasco badge
Vasco
VAS
1
FJ
7Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, quando o Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 jogando em São Januário. Antes disso, o Bahia também levou a melhor em novembro de 2025, triunfando por 1 a 0 em casa. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Bahia venceu três vezes e o Vasco ganhou uma, com destaque para o triunfo cruzmaltino por 3 a 1 em setembro de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2111462819+937
E
V
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
229853126+535
E
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
7
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
8
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
9
CoritibaCoritibaCOR
228682729-230
V
D
E
D
D
10
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
217862220+229
E
E
V
V
V
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bahia ocupa a quinta posição, enquanto o Vasco aparece na décima oitava colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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