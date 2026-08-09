Brasileirão - Rodada 22 9 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Bahia x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Bahia é treinado por Rogerio Ceni, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques ou a escalação provável para este confronto. Atualizações devem ser disponibilizadas conforme a partida se aproxima.

No Vasco, Pedro Emanuel também não confirmou baixas ou o time titular. O clube carioca deve definir o grupo após avaliar o desgaste físico dos atletas que atuaram nos jogos recentes pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana. Mais detalhes serão acrescentados antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Bahia soma dois empates e uma vitória nos últimos três jogos do Brasileirão, com resultados de 0 a 0 contra o Fluminense, 1 a 1 com o Corinthians e 1 a 1 diante do Atlético-MG. Antes disso, a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 0 e o Botafogo por 2 a 1, registrando um aproveitamento de 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O time marcou 6 gols e sofreu 3 nesse período.

O Vasco vem de uma semana decisiva: empatou sem gols com o Fluminense na ida da Copa do Brasil e venceu por 3 a 1 na volta, garantindo a classificação. No Brasileirão, o time empatou por 1 a 1 com o Mirassol. Nas últimas cinco partidas entre todas as competições, o Vasco registrou 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, com destaque para o triunfo por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, quando o Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 jogando em São Januário. Antes disso, o Bahia também levou a melhor em novembro de 2025, triunfando por 1 a 0 em casa. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Bahia venceu três vezes e o Vasco ganhou uma, com destaque para o triunfo cruzmaltino por 3 a 1 em setembro de 2025.

Classificação

No Brasileirão, o Bahia ocupa a quinta posição, enquanto o Vasco aparece na décima oitava colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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