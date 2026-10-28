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Bahia x São Paulo
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Como assistir Bahia x São Paulo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bahia x São Paulo

Técnico

  • R. Ceni

Rogério Ceni não confirmou a escalação do Bahia e não há informações sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento. Atualizações serão adicionadas conforme o clube divulgar informações mais próximas ao jogo.

Do lado do São Paulo, Dorival Júnior também mantém o time em segredo, sem lesões ou suspensões confirmadas até o momento. Os torcedores devem acompanhar os canais oficiais para as últimas novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

BAH

BAH - Sequência

APR
D2-1
SEP
D1-0
MIR
V1-0
FLA
D0-3
SAN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAP

SAP - Sequência

SAN
D1-2
CRU
D2-0
VIT
V2-1
VAS
V1-0
MIR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bahia registra uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas do Brasileirão. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Santos, que veio após uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo. No período, o Tricolor marcou cinco gols e sofreu seis.

O São Paulo chega com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O empate por 1 a 1 com o Mirassol foi o resultado mais recente, enquanto uma vitória por 1 a 0 sobre o Vasco ilustra a capacidade do time de pontuar. O Soberano balançou as redes cinco vezes e cedeu quatro no recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BahiaEmpateSão Paulo
1
1
3
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Bahia badge
Bahia
BAH
2
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
Bahia badge
Bahia
BAH
0
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
2
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
0
São Paulo badge
São Paulo
SAP
3
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
3
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
5Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 no Brasileirão de maio de 2026, com o São Paulo como mandante. Antes disso, o São Paulo venceu por 1 a 0 em outubro de 2025, enquanto o Bahia triunfou por 2 a 1 em maio daquele mesmo ano. Nos últimos cinco encontros, o São Paulo leva vantagem com duas vitórias contra uma do Bahia, além de dois empates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3221746427+3770
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3220935622+3469
V
V
V
V
E
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3214995041+951
D
D
D
V
V
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
32148104438+650
D
V
V
E
V
7
BahiaBahiaBAH
32131184540+550
E
D
V
D
D
8
SantosSantosSAN
321210104947+246
E
V
D
E
V
9
São PauloSão PauloSAP
32127133736+143
E
V
V
D
D
10
BragantinoBragantinoBGT
32118133938+141
D
E
V
E
D
11
BotafogoBotafogoBOT
32109134451-739
D
V
E
D
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
32811133640-435
V
D
E
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
32810143544-934
V
D
E
E
E
18
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3149183263-3121
V
D
D
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sétima colocação e o São Paulo está na nona posição. O Tricolor baiano joga em casa com a necessidade de se firmar entre os times que brigam por uma vaga na próxima Copa Libertadores, enquanto o São Paulo precisa vencer fora para não deixar esse grupo se distanciar ainda mais.

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