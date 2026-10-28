Brasileirão - Rodada 33 28 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Bahia x São Paulo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Rogério Ceni não confirmou a escalação do Bahia e não há informações sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento. Atualizações serão adicionadas conforme o clube divulgar informações mais próximas ao jogo.

Do lado do São Paulo, Dorival Júnior também mantém o time em segredo, sem lesões ou suspensões confirmadas até o momento. Os torcedores devem acompanhar os canais oficiais para as últimas novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Bahia registra uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas do Brasileirão. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Santos, que veio após uma derrota por 3 a 0 para o Flamengo. No período, o Tricolor marcou cinco gols e sofreu seis.

O São Paulo chega com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O empate por 1 a 1 com o Mirassol foi o resultado mais recente, enquanto uma vitória por 1 a 0 sobre o Vasco ilustra a capacidade do time de pontuar. O Soberano balançou as redes cinco vezes e cedeu quatro no recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 no Brasileirão de maio de 2026, com o São Paulo como mandante. Antes disso, o São Paulo venceu por 1 a 0 em outubro de 2025, enquanto o Bahia triunfou por 2 a 1 em maio daquele mesmo ano. Nos últimos cinco encontros, o São Paulo leva vantagem com duas vitórias contra uma do Bahia, além de dois empates.

Classificação

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sétima colocação e o São Paulo está na nona posição. O Tricolor baiano joga em casa com a necessidade de se firmar entre os times que brigam por uma vaga na próxima Copa Libertadores, enquanto o São Paulo precisa vencer fora para não deixar esse grupo se distanciar ainda mais.

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