Brasileirão - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Bahia x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Rogerio Ceni não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o Bahia nesta rodada, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais informações sobre o time titular devem surgir nos treinos que antecedem a partida.

Paulo Pezzolano também não registra baixas confirmadas no Internacional. Assim como o adversário, o clube gaúcho ainda não publicou uma escalação projetada. As novidades sobre o grupo devem ser divulgadas à medida que o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

O Bahia acumula uma vitória e quatro empates nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória em 23 de agosto, que encerrou uma série de quatro partidas sem vencer. Antes disso, a equipe empatou em 3 a 3 com a Chapecoense, ficou no 0 a 0 com Vasco e Fluminense, e cedeu 1 a 1 ao Corinthians. Ao longo dessas cinco partidas, o Bahia marcou seis gols e sofreu cinco.

O Internacional atravessa uma fase de resultados sem vitória. Nos últimos cinco jogos, o time de Pezzolano somou quatro empates e uma derrota. O confronto mais recente foi o 0 a 0 com o Grêmio pela Copa do Brasil em 27 de agosto, e antes disso o clube ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG pelo Brasileirão. O Colorado também empatou com o Remo por 1 a 1, com o Palmeiras por 0 a 0, e perdeu para o Corinthians por 2 a 1 na Copa do Brasil. Nos cinco jogos, o Internacional marcou apenas dois gols e não sofreu nenhum nos últimos dois.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 15 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Bahia venceu o Internacional por 1 a 0 jogando fora de casa. Antes disso, as equipes empataram em 2 a 2 em novembro de 2025, também pelo Brasileirão, e o Bahia havia vencido por 1 a 0 em outubro de 2025 jogando em casa. Nas cinco partidas mais recentes entre eles, que incluem também dois jogos pela Copa Libertadores de 2025, o Bahia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota para o Internacional.

Classificação

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta posição, enquanto o Internacional figura em 16º lugar na tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.