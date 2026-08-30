Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
team-logoBahia
team-logoInternacional
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! Zapping
GOAL-e

Com o apoio de

Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Bahia x Internacional
Bahia
Internacional
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Bahia e Internacional, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Brasileirão - Rodada 25

Como assistir Bahia x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Globo

Globo

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bahia x Internacional

Bahia crest
Bahia
BAH
Formação
Internacional crest
Internacional
INT
Internacional crest
Internacional
INT

Técnico

  • R. Ceni

Rogerio Ceni não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o Bahia nesta rodada, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais informações sobre o time titular devem surgir nos treinos que antecedem a partida.

Paulo Pezzolano também não registra baixas confirmadas no Internacional. Assim como o adversário, o clube gaúcho ainda não publicou uma escalação projetada. As novidades sobre o grupo devem ser divulgadas à medida que o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

BAH

BAH - Sequência

COR
E1-1
FLU
E0-0
VAS
E0-0
CHA
E3-3
VIT
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
INT

INT - Sequência

COR
D2-1
SEP
E0-0
REM
E1-1
CAM
E0-0
GRE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bahia acumula uma vitória e quatro empates nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória em 23 de agosto, que encerrou uma série de quatro partidas sem vencer. Antes disso, a equipe empatou em 3 a 3 com a Chapecoense, ficou no 0 a 0 com Vasco e Fluminense, e cedeu 1 a 1 ao Corinthians. Ao longo dessas cinco partidas, o Bahia marcou seis gols e sofreu cinco.

O Internacional atravessa uma fase de resultados sem vitória. Nos últimos cinco jogos, o time de Pezzolano somou quatro empates e uma derrota. O confronto mais recente foi o 0 a 0 com o Grêmio pela Copa do Brasil em 27 de agosto, e antes disso o clube ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG pelo Brasileirão. O Colorado também empatou com o Remo por 1 a 1, com o Palmeiras por 0 a 0, e perdeu para o Corinthians por 2 a 1 na Copa do Brasil. Nos cinco jogos, o Internacional marcou apenas dois gols e não sofreu nenhum nos últimos dois.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BahiaEmpateInternacional
2
2
1
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
0
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
2
Bahia badge
Bahia
BAH
2
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Internacional badge
Internacional
INT
0
FJ
Copa Libertadores
Internacional badge
Internacional
INT
2
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Copa Libertadores
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 15 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Bahia venceu o Internacional por 1 a 0 jogando fora de casa. Antes disso, as equipes empataram em 2 a 2 em novembro de 2025, também pelo Brasileirão, e o Bahia havia vencido por 1 a 0 em outubro de 2025 jogando em casa. Nas cinco partidas mais recentes entre eles, que incluem também dois jogos pela Copa Libertadores de 2025, o Bahia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota para o Internacional.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2415634420+2451
V
D
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2313644521+2445
D
V
V
E
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2413563422+1244
V
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2411853629+741
V
V
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
2491053428+637
V
E
E
E
E
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
8
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
9
CoritibaCoritibaCOR
249783031-134
V
E
V
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
248882624+232
D
D
V
E
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
238693737030
D
D
E
V
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
236893336-326
E
V
D
E
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2367102431-725
D
D
V
E
D
16
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
17
InternacionalInternacionalINT
2451092428-425
E
E
E
E
D
18
MirassolMirassolMIR
2366112636-1024
E
D
D
V
E
19
RemoRemoREM
2458112839-1123
D
E
E
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2328132446-2214
V
E
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta posição, enquanto o Internacional figura em 16º lugar na tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google