Como assistir Bahia x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Bahia x Corinthians tem transmissão confirmada para o Brasil. O jogo pode ser assistido ao vivo pelo Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere. Confira os canais disponíveis abaixo e escolha a opção que melhor se encaixa na sua assinatura.

Notícias e prováveis escalações

No Bahia, Rogério Ceni não tem lesionados ou suspensos confirmados para o confronto. Nenhum provável time titular foi divulgado até o momento, e as informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Corinthians, Fernando Diniz também não possui baixas confirmadas por lesão ou suspensão. O provável XI será adicionado quando disponível. Qualquer novidade será incluída antes do início da partida.

Retrospecto recente

O Bahia soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em 21 de julho. Antes disso, o time venceu a Chapecoense por 2 a 0 e o Botafogo por 2 a 1. A única derrota veio diante do Coritiba, por 3 a 2. No total, o Bahia marcou sete gols e sofreu seis nesse período.

O Corinthians chega com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas em todas as competições. A mais recente foi a goleada por 3 a 0 sobre o Remo, em 23 de julho, pelo Brasileirão. O time também venceu o Grêmio por 3 a 1 fora de casa e o Atlético-MG por 1 a 0. A derrota veio contra o Platense na Copa Libertadores, por 2 a 0, e o empate foi por 1 a 1 com o Peñarol, também na competição continental. O Corinthians balançou as redes sete vezes e foi vazado sete no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 28 de janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Bahia por 2 a 1 jogando em São Paulo. Antes disso, em 17 de agosto de 2025, o Bahia voltou a vencer o Corinthians pelo mesmo placar de 2 a 1, novamente no estádio corintiano. Nos cinco jogos mais recentes entre os dois clubes, o Bahia leva vantagem com três vitórias contra uma do Corinthians, além de um empate. O único resultado diferente nessa sequência foi a goleada do Corinthians por 3 a 0, em dezembro de 2024.

Classificação

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta posição, enquanto o Corinthians aparece em sétimo lugar.

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