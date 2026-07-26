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Brasileirão
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Bahia x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Bahia x Corinthians
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Corinthians
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Saiba onde vai passar o jogo entre Bahia e Corinthians, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

Como assistir Bahia x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Bahia x Corinthians tem transmissão confirmada para o Brasil. O jogo pode ser assistido ao vivo pelo Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere. Confira os canais disponíveis abaixo e escolha a opção que melhor se encaixa na sua assinatura.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bahia x Corinthians

Bahia crest
Bahia
BAH
Formação
Corinthians crest
Corinthians
COR
Corinthians crest
Corinthians
COR

Técnico

  • R. Ceni

No Bahia, Rogério Ceni não tem lesionados ou suspensos confirmados para o confronto. Nenhum provável time titular foi divulgado até o momento, e as informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Corinthians, Fernando Diniz também não possui baixas confirmadas por lesão ou suspensão. O provável XI será adicionado quando disponível. Qualquer novidade será incluída antes do início da partida.

Retrospecto recente

BAH

BAH - Sequência

GRE
E1-1
COR
D3-2
BOT
V2-1
CHA
V2-0
CAM
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COR

COR - Sequência

PEN
E1-1
CAM
V1-0
CAP
D0-2
GRE
V1-3
REM
V3-0
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bahia soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em 21 de julho. Antes disso, o time venceu a Chapecoense por 2 a 0 e o Botafogo por 2 a 1. A única derrota veio diante do Coritiba, por 3 a 2. No total, o Bahia marcou sete gols e sofreu seis nesse período.

O Corinthians chega com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas em todas as competições. A mais recente foi a goleada por 3 a 0 sobre o Remo, em 23 de julho, pelo Brasileirão. O time também venceu o Grêmio por 3 a 1 fora de casa e o Atlético-MG por 1 a 0. A derrota veio contra o Platense na Copa Libertadores, por 2 a 0, e o empate foi por 1 a 1 com o Peñarol, também na competição continental. O Corinthians balançou as redes sete vezes e foi vazado sete no período.

Últimos confrontos diretos

BAH

Outros

COR

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 28 de janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Bahia por 2 a 1 jogando em São Paulo. Antes disso, em 17 de agosto de 2025, o Bahia voltou a vencer o Corinthians pelo mesmo placar de 2 a 1, novamente no estádio corintiano. Nos cinco jogos mais recentes entre os dois clubes, o Bahia leva vantagem com três vitórias contra uma do Corinthians, além de um empate. O único resultado diferente nessa sequência foi a goleada do Corinthians por 3 a 0, em dezembro de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta posição, enquanto o Corinthians aparece em sétimo lugar.

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