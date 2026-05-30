







Como assistir Bahia x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Bahia x Botafogo estão listadas abaixo. Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere transmitem esta partida do Brasileirão.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Rogerio Ceni não tem lesionados ou suspensos confirmados divulgados pelo Bahia antes desta partida, e o time provável ainda não foi anunciado. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar novidades antes do apito inicial.

No Botafogo, Franclim Carvalho também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão neste momento, e a escalação projetada ainda não foi divulgada. Acompanhe as atualizações à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Bahia acumula um retrospecto preocupante nas últimas cinco partidas: nenhuma vitória, dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Coritiba no Brasileirão, e antes disso o time havia empatado por 1 a 1 com o Grêmio. As outras três partidas trouxeram derrotas para o Remo na Copa do Brasil, para o Cruzeiro por 2 a 1 no campeonato nacional e um empate por 2 a 2 com o São Paulo. O Bahia marcou sete gols e sofreu nove nesse período, sem conseguir manter a solidez defensiva necessária.

O Botafogo apresenta desempenho bem mais sólido nas últimas cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota. O jogo mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Caracas na Copa Sul-Americana, e antes disso o time empatou por 1 a 1 com o São Paulo no Brasileirão. A vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero e o triunfo por 3 a 1 sobre o Corinthians na Série A completam a sequência positiva, interrompida apenas pela derrota por 2 a 0 para a Chapecoense na Copa do Brasil. O Botafogo marcou oito gols e sofreu seis nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em outubro de 2025, quando o Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1 jogando em casa pelo Brasileirão. Antes disso, o Bahia havia vencido por 1 a 0 em maio de 2025 e empatado sem gols em agosto de 2024, ambos pelo campeonato nacional. As duas equipes também se encontraram duas vezes na Copa do Brasil em 2024, com o Bahia vencendo por 1 a 0 em casa e empatando por 1 a 1 no Rio de Janeiro. Nos cinco jogos registrados, o Bahia soma duas vitórias contra uma do Botafogo, com dois empates.





Classificação

No Brasileirão, o Bahia ocupa a oitava posição e o Botafogo está em décimo, com os dois clubes separados por apenas dois lugares na tabela.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.