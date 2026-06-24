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Como assistir Bósnia e Herzegovina x Catar online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a transmissão ao vivo de Bósnia e Herzegovina x Catar pela Copa do Mundo 2026 está disponível na Caze TV. Acesse a plataforma para assistir ao jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Sergej Barbarez tem um desfalque confirmado para a partida: o zagueiro Tarik Muharemović está suspenso. O provável time titular conta com Nikola Vasilj; Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic e Sead Kolasinac; Kerim Alajbegovic, Amar Memic, Ivan Sunjic e Benjamin Tahirovic; Edin Dzeko e Ermedin Demirovic.

No Catar, Julen Lopetegui também tem um desfalque por suspensão: o meio-campista Assim Madibo, expulso na derrota por 6 a 0 para o Canadá, está fora. O provável time titular é: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui, Sultan Al Brake, Pedro Miguel e Boualem Khoukhi; Karim Boudiaf, Issa Laye e Jassem Gaber; Akram Afif, Edmilson Junior e Yusuf Abdurisag. Atualizações serão adicionadas conforme o horário do jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 4 T. Muharemovic Lesões e suspensões 23 A. Madibo





Retrospecto recente

A Bósnia registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 4 a 1 para a Suíça pela Copa do Mundo, em 18 de junho. Antes disso, a equipe empatou por 1 a 1 com o Canadá na estreia do torneio e ficou no 1 a 1 com o Panamá em amistoso. A única vitória do período veio contra a Itália nas Eliminatórias Europeias, com placar de 1 a 1 no tempo regulamentar. A Bósnia marcou oito gols e sofreu sete nos cinco jogos.

O Catar soma um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos. A goleada por 6 a 0 sofrida diante do Canadá, em 18 de junho, foi o resultado mais recente. Antes, os catarianos empataram por 1 a 1 com a Suíça na abertura do grupo. A equipe também não marcou contra El Salvador em amistoso e perdeu para a Irlanda por 1 a 0. No FIFA Arab Cup de dezembro de 2025, o Catar foi derrotado pela Tunísia por 3 a 0. Ao todo, a seleção marcou dois gols e sofreu 11 nos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

BIH Um QAT 0 1 Empate 0 Bósnia e Herzegovina 1 - 1 Catar 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos entre as duas seleções é praticamente inexistente. O único duelo registrado entre Bósnia e Herzegovina e Catar ocorreu em 10 de agosto de 2010, em um amistoso que terminou empatado por 1 a 1. Este jogo pela Copa do Mundo 2026 representa apenas o segundo encontro entre as equipes.





Classificação

No Grupo B da Copa do Mundo 2026, a Bósnia e Herzegovina ocupa a terceira posição, enquanto o Catar aparece em quarto.









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