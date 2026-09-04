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Bétis x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do La Liga

Bétis x Real Madrid
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bétis x Real Madrid

4-2-3-1
Bétis crest
Bétis
BET
Formação
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
1A. Valles11F. Garcia2H. Bellerin3D. Llorente4Natan7Antony21M. Roca17R. Riquelme8P. Fornals6F. Bernal9J. Hernandez1T. Courtois16I. Konate17M. Cucurella24D. Dumfries4D. Huijsen7Vinicius Junior20B. Silva5J. Bellingham15A. Guler8F. Valverde10K. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Bétis

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • M. Pellegrini
  • J. Mourinho

No Bétis, Manuel Pellegrini não poderá contar com o goleiro Diego Conde e o meio-campista Giovani Lo Celso, ambos lesionados. O provável time titular tem Alvaro Valles no gol; Francisco Garcia, Hector Bellerin, Marc Bartra e Natan na defesa; Antony, Marc Roca, Rodrigo Riquelme e Isco no meio; com Facundo Bernal e Troy Parrott no ataque.

O Real Madrid chega a Sevilha com um longo boletim médico. Eder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni e Endrick estão todos indisponíveis por lesão. A provável escalação de Mourinho tem Thibaut Courtois na meta; Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen na defesa; Federico Valverde, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga no meio; com Brahim Diaz, Vinicius Junior e Kylian Mbappé no ataque.

Retrospecto recente

BET

BET - Sequência

BOU
E2-2
INT
D1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
LEV
D5-2
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RMA

RMA - Sequência

COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
Gol marcado (sofrido)
14/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bétis registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a pesada derrota por 5 a 2 para o Levante, enquanto a vitória por 0 a 1 sobre o Valencia e o triunfo por 1 a 0 diante da Real Sociedad mostram que o time tem capacidade de pontuar fora de casa. No total, o clube marcou seis gols e sofreu dez nesse período.

O Real Madrid atravessa uma sequência sólida: cinco vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo competições de pré-temporada. Na La Liga, o time não perdeu nenhuma partida, com destaque para a goleada de 4 a 0 sobre o Málaga e o triunfo por 4 a 1 sobre a Real Sociedad. Os merengues marcaram 12 gols e não sofreram nenhum nos três jogos oficiais da temporada.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BétisEmpateReal Madrid
1
2
2
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os clubes terminou em empate por 1 a 1, com o Bétis como mandante, em abril de 2026 pela La Liga. Nos cinco encontros anteriores, o Real Madrid leva vantagem, com três vitórias contra uma do Bétis, além de um empate. O jogo de janeiro de 2026 ficou marcado pela goleada do Real Madrid por 5 a 1 no Bernabéu.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
V
V
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
321073+47
V
E
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
E
V
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
V
V
E
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
D
V
V
7
BétisBétisBET
320145-16
D
V
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
V
E
E
9
LevanteLevanteLEV
31115504
V
E
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
E
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
E
V
D
D
12
EspanyolEspanyolESP
310254+13
D
D
V
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
V
D
D
14
GetafeGetafeGET
310214-33
D
V
D
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
E
E
16
Celta de VigoCelta de VigoCEL
402214-32
E
D
D
E
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
D
D
E
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
D
E
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
E
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
D
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da La Liga, o Bétis ocupa a sétima posição, enquanto o Real Madrid figura em segundo lugar.

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