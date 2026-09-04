La Liga - Rodada 4 4 de set. de 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

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Notícias e prováveis escalações

No Bétis, Manuel Pellegrini não poderá contar com o goleiro Diego Conde e o meio-campista Giovani Lo Celso, ambos lesionados. O provável time titular tem Alvaro Valles no gol; Francisco Garcia, Hector Bellerin, Marc Bartra e Natan na defesa; Antony, Marc Roca, Rodrigo Riquelme e Isco no meio; com Facundo Bernal e Troy Parrott no ataque.

O Real Madrid chega a Sevilha com um longo boletim médico. Eder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni e Endrick estão todos indisponíveis por lesão. A provável escalação de Mourinho tem Thibaut Courtois na meta; Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen na defesa; Federico Valverde, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga no meio; com Brahim Diaz, Vinicius Junior e Kylian Mbappé no ataque.

Retrospecto recente

O Bétis registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a pesada derrota por 5 a 2 para o Levante, enquanto a vitória por 0 a 1 sobre o Valencia e o triunfo por 1 a 0 diante da Real Sociedad mostram que o time tem capacidade de pontuar fora de casa. No total, o clube marcou seis gols e sofreu dez nesse período.

O Real Madrid atravessa uma sequência sólida: cinco vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo competições de pré-temporada. Na La Liga, o time não perdeu nenhuma partida, com destaque para a goleada de 4 a 0 sobre o Málaga e o triunfo por 4 a 1 sobre a Real Sociedad. Os merengues marcaram 12 gols e não sofreram nenhum nos três jogos oficiais da temporada.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes terminou em empate por 1 a 1, com o Bétis como mandante, em abril de 2026 pela La Liga. Nos cinco encontros anteriores, o Real Madrid leva vantagem, com três vitórias contra uma do Bétis, além de um empate. O jogo de janeiro de 2026 ficou marcado pela goleada do Real Madrid por 5 a 1 no Bernabéu.

Classificação

Na tabela da La Liga, o Bétis ocupa a sétima posição, enquanto o Real Madrid figura em segundo lugar.

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