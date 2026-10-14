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Bétis x Porto: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

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Saiba onde vai passar o jogo entre Bétis e Porto, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bétis x Porto

4-2-3-1
Bétis crest
Bétis
BET
page.match.formation.title
Porto crest
Porto
POR
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanH. BellerinH. BellerinM. BartraM. BartraF. GarciaF. GarciaA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoR. RiquelmeR. RiquelmeF. BernalF. BernalD. CeballosD. CeballosT. ParrottT. ParrottD. CostaD. CostaA. CostaA. CostaN. PerezN. PerezJ. KiwiorJ. KiwiorF. MouraF. MouraA. VarelaA. VarelaP. RosarioP. RosarioG. VeigaG. VeigaA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. Sainz
Porto crest
Porto
POR
4-2-3-1
Bétis

Time titular

Porto

Técnico

  • M. Pellegrini
  • F. Farioli

Manuel Pellegrini deve escalar o Betis com o seguinte time provável: Álvaro Vallés; Natan, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Francisco García; Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal, Dani Ceballos; Troy Parrott. Junior Firpo está fora por lesão, mas nenhuma suspensão afeta o elenco da equipe da casa.

No Porto, Francesco Farioli conta com o seguinte time provável: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuen Pérez, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Alan Varela, Pablo Rosario; Gabriel Veiga, André Silva, Pepe; Borja Sainz. Zaidu Sanusi e William Gomes estão lesionados, enquanto Jan Bednarek cumpre suspensão e também fica fora da partida.

Retrospecto recente

BET

BET - Sequência

LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
E1-1
OSA
V5-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
POR

POR - Sequência

MCI
D0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
COR
V1-3
MAR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Betis chega ao confronto com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. A vitória mais recente foi por 5 a 2 sobre o Osasuna no Campeonato Espanhol, e a equipe também triunfou por 3 a 2 sobre o Lille na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, os andaluzes marcaram 12 gols e sofreram 8.

O FC Porto também registra quatro vitórias e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 1 sobre o Marítimo no Campeonato Português, e os Dragões também venceram o Benfica por 3 a 1 na mesma competição. A única derrota nessa sequência foi justamente na estreia da Champions League, por 2 a 0 diante do Manchester City. Porto marcou 11 gols e sofreu 4 nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BétisEmpatePorto
0
0
1
Amistosos de clubes
Porto badge
Porto
POR
1
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
1Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre Real Betis e FC Porto foi um empate por 1 a 1 em amistoso disputado em 19 de julho de 2019, com o Porto como mandante. Não há histórico de duelos competitivos entre os dois clubes, tornando este jogo pela Champions League o primeiro encontro oficial entre as equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da UEFA Champions League, o Real Betis ocupa a 11ª posição, enquanto o FC Porto aparece em 29º lugar, o que confere aos visitantes maior urgência por pontos nesta rodada.

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