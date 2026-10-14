Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

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Notícias e prováveis escalações

Manuel Pellegrini deve escalar o Betis com o seguinte time provável: Álvaro Vallés; Natan, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Francisco García; Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal, Dani Ceballos; Troy Parrott. Junior Firpo está fora por lesão, mas nenhuma suspensão afeta o elenco da equipe da casa.

No Porto, Francesco Farioli conta com o seguinte time provável: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuen Pérez, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Alan Varela, Pablo Rosario; Gabriel Veiga, André Silva, Pepe; Borja Sainz. Zaidu Sanusi e William Gomes estão lesionados, enquanto Jan Bednarek cumpre suspensão e também fica fora da partida.

Retrospecto recente

O Betis chega ao confronto com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. A vitória mais recente foi por 5 a 2 sobre o Osasuna no Campeonato Espanhol, e a equipe também triunfou por 3 a 2 sobre o Lille na Champions League. Ao longo desses cinco jogos, os andaluzes marcaram 12 gols e sofreram 8.

O FC Porto também registra quatro vitórias e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 1 sobre o Marítimo no Campeonato Português, e os Dragões também venceram o Benfica por 3 a 1 na mesma competição. A única derrota nessa sequência foi justamente na estreia da Champions League, por 2 a 0 diante do Manchester City. Porto marcou 11 gols e sofreu 4 nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre Real Betis e FC Porto foi um empate por 1 a 1 em amistoso disputado em 19 de julho de 2019, com o Porto como mandante. Não há histórico de duelos competitivos entre os dois clubes, tornando este jogo pela Champions League o primeiro encontro oficial entre as equipes.

Classificação

Na tabela da UEFA Champions League, o Real Betis ocupa a 11ª posição, enquanto o FC Porto aparece em 29º lugar, o que confere aos visitantes maior urgência por pontos nesta rodada.

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