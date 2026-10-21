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Bétis x Feyenoord: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Bétis x Feyenoord
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bétis x Feyenoord

4-2-3-1
Bétis crest
Bétis
BET
page.match.formation.title
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanV. GomezV. GomezA. OrtizA. OrtizM. BartraM. BartraIscoIscoAntonyAntonyA. EzzalzouliA. EzzalzouliP. FornalsP. FornalsF. BernalF. BernalT. ParrottT. ParrottT. ErnstT. ErnstT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteL. ValenteL. ValenteN. FerriN. FerriA. Hadj MoussaA. Hadj Moussa
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Bétis

Time titular

Feyenoord

Técnico

  • M. Pellegrini
  • G. van Bronckhorst

No Bétis, Manuel Pellegrini deve escalar Alvaro Valles no gol, com uma linha defensiva formada por Natan, Valentin Gomez, Angel Ortiz e Marc Bartra. No meio-campo e ataque, Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Facundo Bernal e Troy Parrott compõem o provável time titular. Junior Firpo e Juan Hernandez seguem fora por lesão, sem suspensões listadas.

No Feyenoord, van Bronckhorst tem um desfalque considerável para a partida. Jordan Bos, Goncalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal e Shaqueel van Persie estão todos no departamento médico. O provável XI conta com Tjark Ernst na meta, defesa formada por Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste e Mika Marmol, e setor ofensivo liderado por Luciano Valente e Anis Hadj Moussa.

Retrospecto recente

BET

BET - Sequência

GET
V1-0
COR
E1-1
OSA
V5-2
POR
V3-2
BAR
D2-5
Gol marcado (sofrido)
12/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FEY

FEY - Sequência

ZWO
V0-7
UTR
V5-0
AZ
V2-0
COM
V3-2
TEL
V3-4
Gol marcado (sofrido)
21/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bétis registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Pellegrini venceu o Porto por 3 a 2 na Liga dos Campeões e goleou o Osasuna por 5 a 2 na La Liga, mas caiu por 5 a 2 diante do Barcelona no último fim de semana. O único ponto perdido fora das derrotas foi o empate em 1 a 1 contra o Deportivo de A Coruña. No total, o Bétis marcou 12 gols e sofreu 11 nesse período.

O Feyenoord vem de cinco vitórias consecutivas. Os holandeses bateram o Telstar por 4 a 3 na Eredivisie no último sábado e venceram o Como por 3 a 2 na Liga dos Campeões. Antes disso, golearam o AZ Alkmaar por 2 a 0, o Utrecht por 5 a 0 e o PEC Zwolle por 7 a 0. Ao todo, a equipe de van Bronckhorst marcou 21 gols e sofreu 7 nesses cinco jogos, consolidando um ataque em forma e uma defesa que se mantém sólida na maioria dos confrontos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BétisEmpateFeyenoord
1
0
0
Liga Europa
Bétis badge
Bétis
BET
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FJ
2Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único encontro registrado entre os dois clubes ocorreu em janeiro de 2026, pela Liga Europa, com vitória do Bétis por 2 a 1 jogando em casa no Benito Villamarín. Com apenas um confronto no histórico recente, o Bétis leva a vantagem no duelo direto, embora a amostra seja pequena para estabelecer padrões claros.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
BétisBétisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
29
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
31
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na Liga dos Campeões, o Bétis ocupa a 10ª posição enquanto o Feyenoord figura na 24ª colocação, o que coloca os andaluzes em situação mais confortável na fase de liga e aumenta a pressão sobre os holandeses por um resultado positivo em Sevilha.

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