Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Como assistir Bétis x Feyenoord online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Bétis, Manuel Pellegrini deve escalar Alvaro Valles no gol, com uma linha defensiva formada por Natan, Valentin Gomez, Angel Ortiz e Marc Bartra. No meio-campo e ataque, Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Facundo Bernal e Troy Parrott compõem o provável time titular. Junior Firpo e Juan Hernandez seguem fora por lesão, sem suspensões listadas.

No Feyenoord, van Bronckhorst tem um desfalque considerável para a partida. Jordan Bos, Goncalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal e Shaqueel van Persie estão todos no departamento médico. O provável XI conta com Tjark Ernst na meta, defesa formada por Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste e Mika Marmol, e setor ofensivo liderado por Luciano Valente e Anis Hadj Moussa.

Retrospecto recente

O Bétis registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe de Pellegrini venceu o Porto por 3 a 2 na Liga dos Campeões e goleou o Osasuna por 5 a 2 na La Liga, mas caiu por 5 a 2 diante do Barcelona no último fim de semana. O único ponto perdido fora das derrotas foi o empate em 1 a 1 contra o Deportivo de A Coruña. No total, o Bétis marcou 12 gols e sofreu 11 nesse período.

O Feyenoord vem de cinco vitórias consecutivas. Os holandeses bateram o Telstar por 4 a 3 na Eredivisie no último sábado e venceram o Como por 3 a 2 na Liga dos Campeões. Antes disso, golearam o AZ Alkmaar por 2 a 0, o Utrecht por 5 a 0 e o PEC Zwolle por 7 a 0. Ao todo, a equipe de van Bronckhorst marcou 21 gols e sofreu 7 nesses cinco jogos, consolidando um ataque em forma e uma defesa que se mantém sólida na maioria dos confrontos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos Empate 1 0 0 Liga Europa Bétis BET 2 Feyenoord FEY 1 FJ 2 Gols marcados 1 Jogos sobre 2.5 gols 1 / 1 Ambas as equipes marcaram 1 / 1

O único encontro registrado entre os dois clubes ocorreu em janeiro de 2026, pela Liga Europa, com vitória do Bétis por 2 a 1 jogando em casa no Benito Villamarín. Com apenas um confronto no histórico recente, o Bétis leva a vantagem no duelo direto, embora a amostra seja pequena para estabelecer padrões claros.

Classificação

Na Liga dos Campeões, o Bétis ocupa a 10ª posição enquanto o Feyenoord figura na 24ª colocação, o que coloca os andaluzes em situação mais confortável na fase de liga e aumenta a pressão sobre os holandeses por um resultado positivo em Sevilha.

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