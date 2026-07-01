



Copa do Mundo - Fase Final Seattle Stadium





Como assistir Bélgica x Senegal online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Bélgica e Senegal pela Copa do Mundo 2026 será transmitido ao vivo no Brasil pelo Disney+ e pela Caze TV. As opções de canal de TV e transmissão online estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Rudi Garcia ainda não confirmou a escalação da Bélgica para as oitavas de final, e nenhuma lesão ou suspensão foi registrada no elenco dos Diabos Vermelhos até o momento. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No lado do Senegal, o técnico Pape Thiaw também não divulgou o time provável. Não há suspensões confirmadas, mas Thiaw terá de adaptar sua equipe à ausência do goleiro Edouard Mendy, que sofreu uma entorse no joelho. Mais novidades sobre o elenco serão adicionadas à medida que o confronto se aproximar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Bélgica chega ao mata-mata com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi a goleada de 5 a 1 sobre a Nova Zelândia em 27 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, o time empatou sem gols com o Irã e ficou no 1 a 1 com o Egito na fase de grupos. Nos amistosos pré-torneio, os belgas venceram a Tunísia por 5 a 0 e a Croácia por 2 a 0. No total dos cinco jogos, a equipe marcou 13 gols e sofreu apenas dois.

O Senegal tem um retrospecto mais irregular: uma vitória, uma derrota e três resultados negativos nos últimos cinco compromissos. A mais recente atuação foi a goleada de 5 a 0 sobre o Iraque em 26 de junho. Antes, os Leões da Teranga perderam para a Noruega por 3 a 2 e para a França por 3 a 1 na fase de grupos. Um empate sem gols com a Arábia Saudita e uma derrota por 3 a 2 para os Estados Unidos completam a sequência. O time balançou as redes 12 vezes e sofreu 11 gols nesse período.





Últimos confrontos diretos

Não há registro de confrontos anteriores entre Bélgica e Senegal nos dados disponíveis. O duelo desta terça-feira no Seattle Stadium será o primeiro encontro oficial entre as duas seleções no âmbito da Copa do Mundo.





Classificação

A Bélgica terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo G. O Senegal avançou em terceiro lugar no Grupo I.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.