



Copa do Mundo - G Los Angeles Stadium





Como assistir Bélgica x República Islâmica do Irã online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Bélgica e Irã pela Copa do Mundo 2026 será transmitida ao vivo pela Caze TV. Acesse a plataforma para acompanhar o jogo em tempo real.





Notícias e prováveis escalações





Rudi Garcia tem o elenco belga praticamente completo para este confronto. O único desfalque confirmado é o zagueiro Zeno Debast, que está lesionado. O XI projetado tem Thibaut Courtois no gol; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper na defesa; Jeremy Doku, Youri Tielemans, Hans Vanaken e Kevin De Bruyne no meio-campo; com Dodi Lukebakio e Romelu Lukaku no ataque.

No lado iraniano, Amir Ghalenoei não tem lesionados nem suspensos confirmados para esta partida. O XI projetado conta com Alireza Beiranvand na meta; Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati e Ramin Rezaeian na defesa; Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi e Saeid Ezatolahi no meio; com Shahriar Moghanlou e Mehdi Taremi no ataque. Atualizações serão adicionadas conforme o horário da partida se aproximar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 2 Z. Debast Lesões e suspensões 15 R. Cheshmi





Retrospecto recente

A Bélgica soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Egito na estreia da Copa do Mundo, em 15 de junho. Antes disso, os Diabos Vermelhos venceram a Tunísia por 5 a 0 e a Croácia por 2 a 0 em amistosos de junho. No total dos cinco jogos, a seleção belga marcou 10 gols e sofreu três, sem nenhuma derrota na sequência.

O Irã registra três vitórias e dois empates no mesmo período. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com a Nova Zelândia na estreia do Mundial, em 16 de junho. Antes disso, a equipe venceu o Mali por 2 a 0 e a Gâmbia por 3 a 1 em amistosos, e goleou a Costa Rica por 5 a 0 em março. A única derrota na série veio contra a Nigéria, por 2 a 1. Ao todo, o Irã marcou 14 gols e sofreu cinco nos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Bélgica e Irã nos últimos cinco jogos não estão disponíveis no momento. Informações históricas adicionais serão incluídas quando estiverem disponíveis.





Classificação

No Grupo G da Copa do Mundo 2026, a Bélgica ocupa a terceira posição, enquanto o Irã está em segundo lugar na tabela.





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