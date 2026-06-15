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Bélgica x Egito: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Bélgica x Egito
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Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Bélgica e Egito, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Bélgica x Egito online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Bélgica x Egito tem transmissão confirmada no Brasil por diversas plataformas. O jogo será exibido na TV aberta pela Globo e no pay-per-view pelo SporTV, além de estar disponível em serviços de streaming como Globoplay, Caze TV, Claro+, Sky+, Vivo Play e Zapping.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Bélgica x Egito

4-2-3-1
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
Formação
Egito crest
Egito
EGY
4-2-3-1
1T. Courtois15T. Meunier21T. Castagne25N. Ngoy4B. Mechele8Y. Tielemans11J. Doku10L. Trossard7K. De Bruyne24A. Onana17C. De Ketelaere23M. Shobeir3M. Hany6M. Abdelmonem13A. Abou El Fotouh2Y. Ibrahim17M. Lasheen7Trezeguet10M. Salah19M. Ateya8E. Ashour22O. Marmoush
Egito crest
Egito
EGY
4-2-3-1
Bélgica

Time titular

Egito

Técnico

  • R. Garcia
  • H. Hassan

Lesões e suspensões

    A Bélgica tem apenas uma baixa confirmada: o zagueiro Zeno Debast está fora. Rudi Garcia deve escalar Thibaut Courtois no gol, com Thomas Meunier, Timothy Castagne, Nathan Ngoy e Brandon Mechele na defesa. O meio-campo projetado conta com Youri Tielemans, Amadou Onana e Kevin De Bruyne, enquanto Jeremy Doku, Leandro Trossard e Charles De Ketelaere formam o setor ofensivo.

    O Egito não tem lesionados nem suspensos confirmados para a partida. O técnico Hossam Hassan deve utilizar Mostafa Ahmed Shobeir no gol, com Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Abou El Fotouh e Yasser Ibrahim na linha defensiva. No ataque, Omar Marmoush e Mohamed Salah são os nomes de maior destaque no XI projetado.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado


    Retrospecto recente

    BÉL
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    20/3
    Jogos com mais de 2.5 gols
    3/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    EGY
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    6/2
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    1/5

    A Bélgica chega embalada ao torneio, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Os Diabos Vermelhos golearam a Tunísia por 5 a 0 em seu compromisso mais recente, em 6 de junho, e bateram a Croácia por 2 a 0 dias antes. No período, a equipe marcou 15 gols e sofreu apenas dois.

    O Egito apresenta um retrospecto mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi para o Brasil por 2 a 1, em 6 de junho. Os Faraós venceram a Rússia por 1 a 0 e golearam a Arábia Saudita por 4 a 0 no período, mas a falta de consistência defensiva é um ponto de atenção.


    Últimos confrontos diretos

    BÉL

    Outros

    EGY

    1

    0

    Empate

    2

    Vitórias

    4

    Gols feitos

    6
    Jogos com mais de 2.5 gols
    3/3
    Ambos os times marcam
    1/3

    O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu em novembro de 2022, em amistoso, com vitória do Egito por 2 a 1. Antes disso, a Bélgica havia vencido por 3 a 0 em junho de 2018. Nos três jogos registrados, o Egito leva vantagem com duas vitórias contra uma da Bélgica.


    Classificação

    No Grupo G da Copa do Mundo 2026, a Bélgica ocupa a primeira posição, enquanto o Egito aparece na segunda colocação da tabela.



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