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Como assistir Bélgica x Egito online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Bélgica x Egito tem transmissão confirmada no Brasil por diversas plataformas. O jogo será exibido na TV aberta pela Globo e no pay-per-view pelo SporTV, além de estar disponível em serviços de streaming como Globoplay, Caze TV, Claro+, Sky+, Vivo Play e Zapping.





Notícias e prováveis escalações





A Bélgica tem apenas uma baixa confirmada: o zagueiro Zeno Debast está fora. Rudi Garcia deve escalar Thibaut Courtois no gol, com Thomas Meunier, Timothy Castagne, Nathan Ngoy e Brandon Mechele na defesa. O meio-campo projetado conta com Youri Tielemans, Amadou Onana e Kevin De Bruyne, enquanto Jeremy Doku, Leandro Trossard e Charles De Ketelaere formam o setor ofensivo.

O Egito não tem lesionados nem suspensos confirmados para a partida. O técnico Hossam Hassan deve utilizar Mostafa Ahmed Shobeir no gol, com Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Abou El Fotouh e Yasser Ibrahim na linha defensiva. No ataque, Omar Marmoush e Mohamed Salah são os nomes de maior destaque no XI projetado.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 2 Z. Debast Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Bélgica chega embalada ao torneio, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Os Diabos Vermelhos golearam a Tunísia por 5 a 0 em seu compromisso mais recente, em 6 de junho, e bateram a Croácia por 2 a 0 dias antes. No período, a equipe marcou 15 gols e sofreu apenas dois.

O Egito apresenta um retrospecto mais irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi para o Brasil por 2 a 1, em 6 de junho. Os Faraós venceram a Rússia por 1 a 0 e golearam a Arábia Saudita por 4 a 0 no período, mas a falta de consistência defensiva é um ponto de atenção.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu em novembro de 2022, em amistoso, com vitória do Egito por 2 a 1. Antes disso, a Bélgica havia vencido por 3 a 0 em junho de 2018. Nos três jogos registrados, o Egito leva vantagem com duas vitórias contra uma da Bélgica.





Classificação

No Grupo G da Copa do Mundo 2026, a Bélgica ocupa a primeira posição, enquanto o Egito aparece na segunda colocação da tabela.









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