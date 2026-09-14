Série B - Rodada 28 14 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Avaí x Vila Nova-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Avaí, o técnico Allan Aal ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. Atualizações devem ser confirmadas próximo ao apito inicial.

No Vila Nova-GO, Guto Ferreira também não anunciou o time titular nem relacionou desfalques por contusão ou suspensão. Mais informações serão acrescentadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

O Avaí atravessa um momento difícil: são três derrotas consecutivas na Série B, com um aproveitamento de dois triunfos e duas derrotas nos últimos cinco jogos. No período, a equipe marcou quatro gols e sofreu seis, tendo perdido para Fortaleza (0-1), Novorizontino (1-3) e Atlético-GO (0-1) nas rodadas mais recentes.

O Vila Nova-GO apresenta desempenho irregular, mas com resultados expressivos. Em cinco jogos, a equipe somou três vitórias, um empate e uma derrota. O time goleou o Ponte Preta por 6 a 0 e venceu o Goiás por 2 a 0 na última rodada, mas sofreu uma pesada derrota por 5 a 0 para o Athletic Club-MG. No total, marcou 10 gols e sofreu sete nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova-GO por 2 a 0 atuando como mandante. Nos últimos cinco jogos entre eles, o Vila Nova-GO venceu duas vezes, o Avaí venceu uma, e houve dois empates, com os times marcando um total de 11 gols no período.

Classificação

Na tabela da Série B, o Vila Nova-GO ocupa a 4ª posição, enquanto o Avaí figura na 17ª colocação.

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