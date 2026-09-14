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Avaí x Vila Nova-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Avaí x Vila Nova-GO
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Vila Nova-GO
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Saiba onde vai passar o jogo entre Avaí e Vila Nova-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 28

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Avaí x Vila Nova-GO

Técnico

  • A. Aal

No Avaí, o técnico Allan Aal ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. Atualizações devem ser confirmadas próximo ao apito inicial.

No Vila Nova-GO, Guto Ferreira também não anunciou o time titular nem relacionou desfalques por contusão ou suspensão. Mais informações serão acrescentadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

AVF

AVF - Sequência

SPO
V2-1
PON
V0-2
ATG
D0-1
NOV
D3-1
FOR
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VLN

VLN - Sequência

PON
V6-0
OPF
E0-0
CEA
V2-0
ATH
D5-0
GOI
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Avaí atravessa um momento difícil: são três derrotas consecutivas na Série B, com um aproveitamento de dois triunfos e duas derrotas nos últimos cinco jogos. No período, a equipe marcou quatro gols e sofreu seis, tendo perdido para Fortaleza (0-1), Novorizontino (1-3) e Atlético-GO (0-1) nas rodadas mais recentes.

O Vila Nova-GO apresenta desempenho irregular, mas com resultados expressivos. Em cinco jogos, a equipe somou três vitórias, um empate e uma derrota. O time goleou o Ponte Preta por 6 a 0 e venceu o Goiás por 2 a 0 na última rodada, mas sofreu uma pesada derrota por 5 a 0 para o Athletic Club-MG. No total, marcou 10 gols e sofreu sete nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

AvaíEmpateVila Nova-GO
1
2
2
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
Avaí badge
Avaí
AVF
0
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
Avaí badge
Avaí
AVF
2
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
1
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
3
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
Avaí badge
Avaí
AVF
1
FJ
7Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova-GO por 2 a 0 atuando como mandante. Nos últimos cinco jogos entre eles, o Vila Nova-GO venceu duas vezes, o Avaí venceu uma, e houve dois empates, com os times marcando um total de 11 gols no período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2814864825+2350
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2714583930+947
V
D
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
28121063626+1046
V
V
E
V
V
7
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
11
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
13
GoiásGoiásGOI
27106112533-836
D
D
V
E
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
2798103731+635
D
V
D
E
E
15
CearáCearáCEA
2888122936-732
E
D
V
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Vila Nova-GO ocupa a 4ª posição, enquanto o Avaí figura na 17ª colocação.

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