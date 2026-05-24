







Como assistir Avaí x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Avaí e Goiás será transmitida ao vivo pelo Disney+ e pelo Zapping. Confira abaixo os canais disponíveis para assistir ao jogo na televisão ou em streaming.





Notícias e prováveis escalações





O Avaí é treinado por Cauan Almeida, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. As atualizações sobre o elenco serão acrescentadas conforme surgirem informações mais próximas ao apito inicial.

No Goiás, Daniel Paulista também não teve sua lista de desfalques ou provável time divulgada oficialmente. A situação do elenco esmeraldino será atualizada assim que o clube confirmar as novidades.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Avaí chega ao confronto em má fase. Nos últimos cinco jogos pela Série B, o time catarinense não somou nenhuma vitória, com três derrotas e dois empates. A derrota mais recente foi por 2 a 0 diante do Vila Nova-GO, resultado que evidencia a dificuldade ofensiva da equipe. Em cinco partidas, o Leão marcou apenas sete gols e sofreu oito, incluindo um empate por 3 a 3 com o Novorizontino que ilustra a fragilidade defensiva.

O Goiás apresenta desempenho mais consistente. O Esmeraldino venceu dois dos últimos cinco jogos, com derrotas pontuais para Fortaleza, São Bernardo e Cruzeiro. A vitória mais recente foi por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, confirmando a capacidade do time de fechar jogos com placar mínimo. Nos cinco confrontos analisados, o Goiás marcou quatro gols e sofreu seis.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em setembro de 2025, pela Série B, com vitória do Avaí por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Goiás saiu vencedor em duas ocasiões, o Avaí em duas, e houve um empate por 1 a 1 em agosto de 2022 pelo Brasileirão. O placar de 2 a 1 se repetiu três vezes nesse recorte, sendo duas vitórias goianas e uma catarinense.





Classificação

Na tabela da Série B, o Goiás ocupa a sétima colocação, dentro do grupo que briga por posições nobres na competição, enquanto o Avaí está na 15ª posição, perigosamente próximo à zona de rebaixamento.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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