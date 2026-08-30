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Série B
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Avaí x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Avaí x Atlético-GO
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Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Avaí e Atlético-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 25

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Avaí x Atlético-GO

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Avaí
AVF
Formação
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Atlético-GO
ATG
Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG

Técnico

  • A. Aal

O técnico Allan Aal não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Avaí neste momento. Não há escalação provável divulgada, e mais informações devem ser acrescentadas conforme a partida se aproxima.

No Atlético-GO, Roger Silva também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento. A comissão técnica não divulgou um provável time titular, e atualizações serão incluídas quando disponíveis.

Retrospecto recente

AVF

AVF - Sequência

JUV
D1-0
CRB
D0-1
OPF
V1-2
SPO
V2-1
PON
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATG

ATG - Sequência

OPF
V3-1
NAU
E1-1
VLN
D0-2
LON
E0-0
BSP
V3-0
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Avaí chega ao jogo com três vitórias seguidas na Série B, acumulando um retrospecto de três triunfos e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O time marcou seis gols e sofreu quatro nesse período. A vitória mais recente foi sobre o Ponte Preta por 2 a 0, em 23 de agosto, e antes disso o Avaí havia superado o Sport por 2 a 1 e o Operário-PR por 2 a 1 fora de casa.

O Atlético-GO soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos cinco jogos mais recentes. O time marcou sete gols e sofreu quatro nesse intervalo. A goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP em 25 de agosto foi o resultado mais recente, e o Dragão também havia vencido o Operário-PR por 3 a 1 no final de julho.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

AvaíEmpateAtlético-GO
0
2
3
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
Avaí badge
Avaí
AVF
1
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
Avaí badge
Avaí
AVF
1
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
0
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
0
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
Avaí badge
Avaí
AVF
0
FJ
2Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 26 de abril de 2026 pela Série B, com vitória do Atlético-GO por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros registrados, o Atlético-GO venceu três vezes, o Avaí não venceu nenhuma, e houve dois empates. O Dragão marcou seis gols no total contra dois do Avaí nesse recorte.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2512764122+1943
V
V
V
E
D
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2591153324+938
D
V
D
V
V
7
CRBCRBCRB
2410683534+136
D
V
E
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
GoiásGoiásGOI
2510692530-536
V
E
D
D
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
249962723+436
V
E
D
E
V
11
CuiabáCuiabáCUI
2581252319+436
V
E
V
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
259793028+234
V
E
V
E
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2581072627-134
D
D
D
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2587102928+131
D
D
E
V
V
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Avaí ocupa a 16ª posição, enquanto o Atlético-GO está em 10º lugar.

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