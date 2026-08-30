Série B - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Avaí x Atlético-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Allan Aal não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Avaí neste momento. Não há escalação provável divulgada, e mais informações devem ser acrescentadas conforme a partida se aproxima.

No Atlético-GO, Roger Silva também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento. A comissão técnica não divulgou um provável time titular, e atualizações serão incluídas quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Avaí chega ao jogo com três vitórias seguidas na Série B, acumulando um retrospecto de três triunfos e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O time marcou seis gols e sofreu quatro nesse período. A vitória mais recente foi sobre o Ponte Preta por 2 a 0, em 23 de agosto, e antes disso o Avaí havia superado o Sport por 2 a 1 e o Operário-PR por 2 a 1 fora de casa.

O Atlético-GO soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos cinco jogos mais recentes. O time marcou sete gols e sofreu quatro nesse intervalo. A goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP em 25 de agosto foi o resultado mais recente, e o Dragão também havia vencido o Operário-PR por 3 a 1 no final de julho.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 26 de abril de 2026 pela Série B, com vitória do Atlético-GO por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros registrados, o Atlético-GO venceu três vezes, o Avaí não venceu nenhuma, e houve dois empates. O Dragão marcou seis gols no total contra dois do Avaí nesse recorte.

Classificação

Na tabela da Série B, o Avaí ocupa a 16ª posição, enquanto o Atlético-GO está em 10º lugar.

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