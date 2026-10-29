Liga dos Campeões Feminino - Rodada 3 29 de out. de 2026 - 13:45 Generali Arena

Como assistir Austria Wien W x Juventus online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Austria Wien W não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. O técnico Stefan Kenesei ainda não divulgou o time provável, e atualizações devem ser publicadas conforme o horário do jogo se aproxima.

Do lado da Juventus, o treinador Isaac Guerrero também não registra baixas confirmadas. Nenhuma escalação projetada foi divulgada pelo clube até o momento, e as informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Austria Wien W soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe vem de empate por 1 a 1 com a Inter na Liga dos Campeões Feminino e havia perdido por 1 a 0 para o Chelsea FC Women na rodada anterior. Na fase de qualificação, o time marcou nove gols em dois jogos, com vitórias sobre Brann e Farul Constanta, mas também cedeu três gols ao longo dessas partidas.

A Juventus tem dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi uma derrota pesada por 5 a 2 para a Roma na Serie A Femminile, depois de ceder 4 a 2 para o Calcio Como 1907. Antes dessa sequência negativa, a equipe venceu o BK Haecken FF por 3 a 0 na Liga dos Campeões Feminino e o Napoli Femminile por 3 a 1 no campeonato italiano.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Austria Wien W e Juventus disponíveis para análise. Esta partida representa um histórico direto ainda muito limitado entre as duas equipes neste nível de competição.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões Feminino, o Austria Wien W ocupa posição entre as últimas colocadas do grupo, enquanto a Juventus está na parte intermediária da classificação. Essa diferença de posições coloca as anfitriãs na obrigação de vencer para não se distanciar ainda mais das equipes à frente, enquanto as italianas buscam consolidar sua posição e se aproximar do grupo que disputa a classificação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.