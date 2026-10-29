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Austria Wien W x Juventus: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões Feminino

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Austria Wien W x Juventus

Técnico

  • S. Kenesei

O Austria Wien W não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. O técnico Stefan Kenesei ainda não divulgou o time provável, e atualizações devem ser publicadas conforme o horário do jogo se aproxima.

Do lado da Juventus, o treinador Isaac Guerrero também não registra baixas confirmadas. Nenhuma escalação projetada foi divulgada pelo clube até o momento, e as informações serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

WIE

WIE - Sequência

FCO
V5-0
BRA
D2-1
BRA
V4-0
CHE
D1-0
INT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
JUV

JUV - Sequência

NAP
V3-1
BKH
V0-3
MIL
D2-1
COM
D2-4
ROM
D2-5
Gol marcado (sofrido)
11/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Austria Wien W soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe vem de empate por 1 a 1 com a Inter na Liga dos Campeões Feminino e havia perdido por 1 a 0 para o Chelsea FC Women na rodada anterior. Na fase de qualificação, o time marcou nove gols em dois jogos, com vitórias sobre Brann e Farul Constanta, mas também cedeu três gols ao longo dessas partidas.

A Juventus tem dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi uma derrota pesada por 5 a 2 para a Roma na Serie A Femminile, depois de ceder 4 a 2 para o Calcio Como 1907. Antes dessa sequência negativa, a equipe venceu o BK Haecken FF por 3 a 0 na Liga dos Campeões Feminino e o Napoli Femminile por 3 a 1 no campeonato italiano.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Austria Wien W e Juventus disponíveis para análise. Esta partida representa um histórico direto ainda muito limitado entre as duas equipes neste nível de competição.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
E
V
2
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
E
V
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
E
V
4
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
5
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
E
V
E
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
E
7
InterInterINT
311127-54
D
E
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
E
E
E
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
12
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
E
E
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
E
D
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
E
D
16
RomaRomaROM
301208-81
D
D
E
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
E
18
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões Feminino, o Austria Wien W ocupa posição entre as últimas colocadas do grupo, enquanto a Juventus está na parte intermediária da classificação. Essa diferença de posições coloca as anfitriãs na obrigação de vencer para não se distanciar ainda mais das equipes à frente, enquanto as italianas buscam consolidar sua posição e se aproximar do grupo que disputa a classificação.

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