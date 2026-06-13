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Como assistir Austrália x Turquia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





Tony Popovic comanda a Austrália sem informações confirmadas de lesionados ou suspensos até o momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada oficialmente. O treinador deverá definir o time com base no elenco de 26 jogadores convocados para o torneio, com atualizações esperadas conforme a data do jogo se aproxima.

Do lado da Turquia, Vincenzo Montella também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como os australianos, a delegação turca ainda não divulgou uma escalação provável para a estreia. Mais informações serão acrescentadas conforme disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Austrália chega ao Mundial com um retrospecto recente irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Suíça em amistoso no dia 6 de junho. Antes disso, a seleção perdeu por 1 a 0 para o México, mas havia goleado Curaçao por 5 a 1 e vencido Camarões por 1 a 0 em março. A derrota mais pesada do período foi um 3 a 0 sofrido diante da Colômbia em novembro de 2025. No total, os Socceroos marcaram oito gols e sofreram seis nessa sequência.

A Turquia, por sua vez, chega em momento oposto: quatro vitórias consecutivas e apenas um empate nos últimos cinco jogos. A seleção de Montella bateu a Venezuela por 2 a 1 no dia 6 de junho e, antes disso, atropelou a Macedônia do Norte por 4 a 0 em amistoso. Nas eliminatórias europeias, venceu Kosovo por 1 a 0 e Romênia pelo mesmo placar. O único ponto perdido nesse ciclo foi o empate por 2 a 2 com a Espanha em novembro de 2025. A equipe marcou dez gols e sofreu apenas três nessa sequência de cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

AUS Outros TUR 0 0 Empate 2 Vitórias Austrália 0 - 1 Turquia

Austrália 1 - 3 Turquia 1 Gols feitos 4 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Os dois países se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas em amistosos disputados em maio de 2004. No encontro mais recente, em 24 de maio daquele ano, a Turquia venceu por 1 a 0 jogando como visitante. Três dias antes, em 21 de maio, os turcos já haviam superado os australianos com uma goleada por 3 a 1. O retrospecto histórico, portanto, é amplamente favorável à Turquia, com duas vitórias em dois jogos.





Classificação

Na tabela do Grupo D da Copa do Mundo 2026, a Austrália ocupa a primeira posição, enquanto a Turquia aparece em terceiro lugar.









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