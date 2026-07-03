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Como assistir Austrália x Egito online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





Tony Popovic tem dois desfalques confirmados para os Socceroos: Jacob Italiano e Mathew Leckie estão fora do torneio por lesão. O treinador australiano deve escalar Patrick Beach no gol, com uma linha defensiva formada por Alessandro Circati, Harry Souttar e Lucas Herrington. Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O'Neill e Connor Metcalfe devem atuar no meio, com Cristian Volpato, Nestory Irankunda e Jordan Bos completando o time projetado.

No Egito, Hossam Hassan aguarda com apreensão a evolução do quadro físico de Mohamed Salah, que saiu com uma lesão muscular na coxa do empate com o Irã. O técnico não tem outros desfalques por lesão, mas conta com a suspensão de Mohanad Lasheen. O provável time egípcio tem Mostafa Ahmed Shobeir no gol; Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany e Hamdi Fathi na defesa; Mostafa Ziko, Marwan Ateya, Emam Ashour e Mahmoud Saber no meio; e Omar Marmoush e Salah — se confirmado — no ataque.





Retrospecto recente

A Austrália soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Paraguai em 26 de junho, que garantiu a classificação como vice-campeã do Grupo D. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos. O único triunfo no período veio na estreia da Copa, quando bateram a Turquia por 2 a 0 em 14 de junho. Em amistosos de preparação, empataram por 1 a 1 com a Suíça e perderam por 1 a 0 para o México, somando quatro gols marcados e quatro sofridos nos cinco jogos.

O Egito também registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A partida mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Irã em 27 de junho — jogo em que Salah se lesionou. Antes disso, a seleção venceu a Nova Zelândia por 3 a 1 em 22 de junho e empatou por 1 a 1 com a Bélgica na estreia do torneio. Nos amistosos pré-Copa, perderam para o Brasil por 2 a 1 e bateram a Rússia por 1 a 0. Os Faraós marcaram cinco gols e sofreram quatro nesse período.





Últimos confrontos diretos

AUS Um EGY 0 0 Empate 1 Egito 3 - 0 Austrália 0 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

Os dois países se enfrentaram apenas uma vez nos dados disponíveis. O confronto aconteceu em 17 de novembro de 2010, um amistoso em que o Egito venceu a Austrália por 3 a 0. Não há outros registros de partidas entre as duas seleções no histórico disponível.





Classificação

A Austrália terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo D, enquanto o Egito encerrou sua participação na fase de grupos também em segundo lugar, no Grupo G.









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