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Austrália x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Amistosos

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Notícias e prováveis escalações

As informações detalhadas sobre escalações, lesionados e suspensos de Austrália e Brasil ainda não foram divulgadas oficialmente pelas comissões técnicas. Do lado brasileiro, Joao Pedro, do Chelsea, foi cortado por lesão e desfalca a Seleção. Carlo Ancelotti chamou Matheus Martinelli, do Fluminense, para ocupar a vaga no grupo. As atualizações sobre os demais atletas serão adicionadas conforme se aproxima a data do jogo.

Retrospecto recente

AUS

AUS - Sequência

SUÍ
E1-1
TUR
V2-0
EU
D2-0
PAR
E0-0
EGY
D1-1
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BRA

BRA - Sequência

MAR
E1-1
HAI
V3-0
SCO
V0-3
JAP
V2-1
NOR
D1-2
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Austrália registrou uma campanha de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, todos pela Copa do Mundo, com exceção de um amistoso. A equipe marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período. A derrota mais recente foi para o Brasil na Copa do Mundo, com placar de 1-1 contra o Egito antes disso. A vitória sobre o Paraguai por 0-0 foi, na verdade, um empate, e o único triunfo veio diante da Turquia, por 2-0.

O Brasil, por sua vez, apresentou desempenho mais consistente, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A Seleção marcou sete gols e sofreu quatro nesse intervalo. A eliminação veio nas mãos da Noruega, por 2-1, na Copa do Mundo. Antes disso, o Brasil venceu Japão, Escócia e Haiti, com destaque para o 3-0 sobre os haitianos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

AustráliaEmpateBrasil
0
0
3
Amistosos
Austrália badge
Austrália
AUS
0
Brasil badge
Brasil
BRA
4
FJ
Amistosos
Brasil badge
Brasil
BRA
6
Austrália badge
Austrália
AUS
0
FJ
Copa do Mundo
Brasil badge
Brasil
BRA
2
Austrália badge
Austrália
AUS
0
FJ
0Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram0/3

O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu em amistoso em junho de 2017, com vitória do Brasil por 4-0. No histórico dos últimos três jogos disputados, o Brasil domina col-m duas vitórias e um empate, tendo marcado dez gols contra zero da Austrália. O único empate foi o duelo de 0-0 registrado no período analisado, enquanto o Brasil goleou por 6-0 em setembro de 2013.

Classificação

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