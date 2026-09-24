Amistosos - Rodada 1 25 de set. de 2026 - 06:00

Como assistir Austrália x Brasil online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

As informações detalhadas sobre escalações, lesionados e suspensos de Austrália e Brasil ainda não foram divulgadas oficialmente pelas comissões técnicas. Do lado brasileiro, Joao Pedro, do Chelsea, foi cortado por lesão e desfalca a Seleção. Carlo Ancelotti chamou Matheus Martinelli, do Fluminense, para ocupar a vaga no grupo. As atualizações sobre os demais atletas serão adicionadas conforme se aproxima a data do jogo.

Retrospecto recente

A Austrália registrou uma campanha de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, todos pela Copa do Mundo, com exceção de um amistoso. A equipe marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período. A derrota mais recente foi para o Brasil na Copa do Mundo, com placar de 1-1 contra o Egito antes disso. A vitória sobre o Paraguai por 0-0 foi, na verdade, um empate, e o único triunfo veio diante da Turquia, por 2-0.

O Brasil, por sua vez, apresentou desempenho mais consistente, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A Seleção marcou sete gols e sofreu quatro nesse intervalo. A eliminação veio nas mãos da Noruega, por 2-1, na Copa do Mundo. Antes disso, o Brasil venceu Japão, Escócia e Haiti, com destaque para o 3-0 sobre os haitianos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu em amistoso em junho de 2017, com vitória do Brasil por 4-0. No histórico dos últimos três jogos disputados, o Brasil domina col-m duas vitórias e um empate, tendo marcado dez gols contra zero da Austrália. O único empate foi o duelo de 0-0 registrado no período analisado, enquanto o Brasil goleou por 6-0 em setembro de 2013.

Classificação

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