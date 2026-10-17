Major League Soccer - Rodada 30 17 de out. de 2026 - 19:30 Mercedes-Benz Stadium

Como assistir Atlanta United x Inter Miami CF online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Gerardo Martino ainda não confirmou a escalação provável do Atlanta United para este jogo. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa, e as atualizações serão divulgadas conforme o clube liberar as informações oficiais.

No lado visitante, Kily Gonzalez também não confirmou a escalação do Inter Miami. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada para os visitantes até o momento, e a equipe provável será publicada quando disponível antes da partida.

Retrospecto recente

O Atlanta United registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o CF Montreal, em 14 de outubro, mas antes disso a equipe havia perdido por 3 a 1 para o FC Cincinnati. No período, o Atlanta marcou seis gols e sofreu seis.

O Inter Miami chega em grande fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o New York City FC, e antes disso a equipe goleou o DC United por 4 a 0. A única derrota no período veio diante do Columbus Crew, por 2 a 1. No total, o Miami marcou dez gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em setembro de 2026, quando Inter Miami e Atlanta United empataram por 2 a 2 em jogo da temporada regular da MLS. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Inter Miami leva vantagem, com três vitórias contra duas do Atlanta United, incluindo uma goleada por 4 a 0 em outubro de 2025 e um triunfo por 2 a 1 em Atlanta em março de 2025.

Classificação

Na Conferência Leste, o Inter Miami ocupa a segunda posição, consolidado entre os favoritos a garantir um dos melhores seeds nos playoffs. O Atlanta United está em 14º lugar, o que significa que a equipe precisa vencer para manter viva qualquer esperança de alcançar a pós-temporada antes do fim da temporada regular.

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