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Atlanta United x Inter Miami CF: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Major League Soccer

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlanta United x Inter Miami CF

Técnico

  • G. Martino

Gerardo Martino ainda não confirmou a escalação provável do Atlanta United para este jogo. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa, e as atualizações serão divulgadas conforme o clube liberar as informações oficiais.

No lado visitante, Kily Gonzalez também não confirmou a escalação do Inter Miami. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada para os visitantes até o momento, e a equipe provável será publicada quando disponível antes da partida.

Retrospecto recente

ATL

ATL - Sequência

DCU
E0-0
POT
V0-1
NYC
E2-2
CIN
D1-3
MTL
V0-3
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIA

MIA - Sequência

CRU
V2-0
SDI
E2-2
COL
D2-1
DCU
V4-0
NYC
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Atlanta United registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o CF Montreal, em 14 de outubro, mas antes disso a equipe havia perdido por 3 a 1 para o FC Cincinnati. No período, o Atlanta marcou seis gols e sofreu seis.

O Inter Miami chega em grande fase, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o New York City FC, e antes disso a equipe goleou o DC United por 4 a 0. A única derrota no período veio diante do Columbus Crew, por 2 a 1. No total, o Miami marcou dez gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlanta UnitedEmpateInter Miami CF
2
1
2
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
FJ
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
0
FJ
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FJ
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
3
FJ
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FJ
8Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em setembro de 2026, quando Inter Miami e Atlanta United empataram por 2 a 2 em jogo da temporada regular da MLS. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Inter Miami leva vantagem, com três vitórias contra duas do Atlanta United, incluindo uma goleada por 4 a 0 em outubro de 2025 e um triunfo por 2 a 1 em Atlanta em março de 2025.

Classificação

Leste

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Nashville SCNashville SCNSC
2920636322+4166
V
V
V
V
E
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
29141057050+2052
V
V
D
E
E
3
New England RevolutionNew England RevolutionNER
29154104841+749
V
D
D
V
V
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2914695243+948
D
V
V
V
D
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2913795143+846
D
V
D
V
E
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
29136105946+1345
V
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
29115135469-1538
E
V
D
D
V
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
29106133954-1536
D
V
D
V
V
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
2899106068-836
D
V
D
E
E
10
New York City FCNew York City FCNYC
2989124240+233
D
D
E
D
V
11
Toronto FCToronto FCTFC
29712104455-1133
E
V
D
D
D
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2871293647-1133
V
D
E
D
E
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2995154447-332
V
D
V
V
D
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2986153648-1230
V
D
E
V
E
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2966173559-2424
D
D
V
D
D
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

Na Conferência Leste, o Inter Miami ocupa a segunda posição, consolidado entre os favoritos a garantir um dos melhores seeds nos playoffs. O Atlanta United está em 14º lugar, o que significa que a equipe precisa vencer para manter viva qualquer esperança de alcançar a pós-temporada antes do fim da temporada regular.

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