Brasileirão - Rodada 25 29 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Atlético-MG x Vitória online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Dominguez comanda o Atlético-MG para este confronto. Não há confirmação de lesionados ou suspensos no elenco do Galo neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Vitória, Jair Ventura também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado pelo clube baiano até o momento. Mais detalhes sobre o elenco são esperados na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Atlético-MG soma dois empates e duas vitórias nas últimas quatro partidas, com uma derrota no período, registrando aproveitamento irregular. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro na Copa do Brasil, em 26 de agosto. Antes disso, o Galo ficou no 0 a 0 com o Internacional no Brasileirão e empatou em 2 a 2 com o Bragantino na Copa Sul-Americana. As vitórias vieram contra o Grêmio, por 3 a 0 no Brasileirão, e sobre o Bragantino, por 1 a 0, também pela Sul-Americana. Ao todo, o Atlético marcou seis gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

O Vitória chega em má fase, com apenas duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Vasco na Copa do Brasil, em 27 de agosto. O Bahia venceu o Vitória por 2 a 0 no Brasileirão em 23 de agosto, e o Flamengo fez o mesmo, também por 2 a 0, no início do mês. As vitórias do Vitória neste recorte foram contra o Botafogo, por 1 a 0 no Brasileirão, e sobre o Athletico Paranaense, por 4 a 0 na Copa do Brasil. O time baiano marcou seis gols e sofreu seis nas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 14 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Vitória por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, em 31 de agosto de 2025, o Vitória também venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no mesmo campeonato. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Vitória soma três vitórias, enquanto o Atlético-MG não venceu nenhuma das partidas, com dois empates completando o histórico recente.

Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a nona posição, enquanto o Vitória aparece em 12º lugar na tabela.

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