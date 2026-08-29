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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Vitória

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Atlético-MG
CAM
Formação
Vitória crest
Vitória
VIT
Vitória crest
Vitória
VIT

Técnico

  • E. Dominguez

Eduardo Dominguez comanda o Atlético-MG para este confronto. Não há confirmação de lesionados ou suspensos no elenco do Galo neste momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Vitória, Jair Ventura também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado pelo clube baiano até o momento. Mais detalhes sobre o elenco são esperados na véspera da partida.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

BGT
V0-1
GRE
V3-0
BGT
E2-2
INT
E0-0
CRU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VIT

VIT - Sequência

APR
V4-0
FLA
D2-0
BOT
V1-0
BAH
D0-2
VAS
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Atlético-MG soma dois empates e duas vitórias nas últimas quatro partidas, com uma derrota no período, registrando aproveitamento irregular. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro na Copa do Brasil, em 26 de agosto. Antes disso, o Galo ficou no 0 a 0 com o Internacional no Brasileirão e empatou em 2 a 2 com o Bragantino na Copa Sul-Americana. As vitórias vieram contra o Grêmio, por 3 a 0 no Brasileirão, e sobre o Bragantino, por 1 a 0, também pela Sul-Americana. Ao todo, o Atlético marcou seis gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

O Vitória chega em má fase, com apenas duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Vasco na Copa do Brasil, em 27 de agosto. O Bahia venceu o Vitória por 2 a 0 no Brasileirão em 23 de agosto, e o Flamengo fez o mesmo, também por 2 a 0, no início do mês. As vitórias do Vitória neste recorte foram contra o Botafogo, por 1 a 0 no Brasileirão, e sobre o Athletico Paranaense, por 4 a 0 na Copa do Brasil. O time baiano marcou seis gols e sofreu seis nas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateVitória
0
2
3
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Vitória badge
Vitória
VIT
2
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Vitória badge
Vitória
VIT
2
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
4
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
FJ
6Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 14 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Vitória por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, em 31 de agosto de 2025, o Vitória também venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no mesmo campeonato. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Vitória soma três vitórias, enquanto o Atlético-MG não venceu nenhuma das partidas, com dois empates completando o histórico recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2415634420+2451
V
D
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2313644521+2445
D
V
V
E
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2413563422+1244
V
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2411853629+741
V
V
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2411673433+139
V
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
2491053428+637
V
E
E
E
E
7
BragantinoBragantinoBGT
2310582823+535
V
E
D
E
E
8
CoritibaCoritibaCOR
249783031-134
V
E
V
D
E
9
Atlético-MGAtlético-MGCAM
239683027+333
E
V
E
V
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
248882624+232
D
D
V
E
E
11
BotafogoBotafogoBOT
238693737030
D
D
E
V
E
12
VitóriaVitóriaVIT
2485112335-1229
D
V
D
D
D
13
São PauloSão PauloSAP
2376102727027
D
E
D
E
D
14
SantosSantosSAN
236893336-326
E
V
D
E
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2367102431-725
D
D
V
E
D
16
InternacionalInternacionalINT
2451092428-425
E
E
E
E
D
17
MirassolMirassolMIR
2366112636-1024
E
D
D
V
E
18
RemoRemoREM
2458112839-1123
D
E
E
D
V
19
VascoVascoVAS
2357112438-1422
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2328132446-2214
V
E
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a nona posição, enquanto o Vitória aparece em 12º lugar na tabela.

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