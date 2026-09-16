Copa Sul-Americana - Quartas de final 16 de set. de 2026 - 18:00

Como assistir Atlético-MG x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Dominguez ainda não confirmou a escalação do Atlético-MG para este jogo. Não há informações sobre lesionados ou suspensos no elenco mineiro no momento, e atualizações devem ser divulgadas às vésperas da partida.

No Santos, Cuca também não anunciou o time provável. A ausência mais significativa segue sendo a de Neymar, fora por até oito semanas com lesão muscular. O recém-contratado Philippe Coutinho é opção no setor criativo. Mais informações sobre o elenco serão acrescentadas conforme se aproxima o início da partida.

Retrospecto recente

O Atlético-MG soma três vitórias, zero empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Dominguez venceu o Fluminense por 3 a 1 no Brasileirão em 12 de setembro, mas havia perdido para o Santos por 2 a 0 na Copa Sul-Americana e para o São Paulo pelo mesmo placar na liga. O Galo marcou oito gols e sofreu sete nesse período.

O Santos, por sua vez, apresenta desempenho sólido: quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. O Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Brasileirão em 13 de setembro e triunfou sobre o próprio Atlético-MG por 2 a 0 na Copa Sul-Americana. O único ponto perdido foi o empate sem gols com o Palmeiras na Copa do Brasil. Santos marcou sete gols e sofreu dois nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa Sul-Americana em 9 de setembro de 2026, quando o Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Santos também havia superado o Galo por 1 a 0 no Brasileirão em abril de 2026. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Santos leva vantagem com três vitórias contra uma do Atlético-MG, além de um empate, somando oito gols no total.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ocupa a primeira posição do Grupo B, enquanto o Santos está na segunda colocação do Grupo D.

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