Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Copa Sul-Americana
team-logoAtlético-MG
team-logoSantos
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Zapping
GOAL-e

Com o apoio de

Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Atlético-MG x Santos
Atlético-MG
Santos
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-MG e Santos, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Copa Sul-Americana - Quartas de final

Como assistir Atlético-MG x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

ESPN

ESPN

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Santos

Técnico

  • E. Dominguez

Eduardo Dominguez ainda não confirmou a escalação do Atlético-MG para este jogo. Não há informações sobre lesionados ou suspensos no elenco mineiro no momento, e atualizações devem ser divulgadas às vésperas da partida.

No Santos, Cuca também não anunciou o time provável. A ausência mais significativa segue sendo a de Neymar, fora por até oito semanas com lesão muscular. O recém-contratado Philippe Coutinho é opção no setor criativo. Mais informações sobre o elenco serão acrescentadas conforme se aproxima o início da partida.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

VIT
V2-1
CRU
V2-1
SAP
D2-0
SAN
D2-0
FLU
V3-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SAN

SAN - Sequência

COR
V0-1
SEP
E0-0
INT
V2-3
CAM
V2-0
CRU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Atlético-MG soma três vitórias, zero empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Dominguez venceu o Fluminense por 3 a 1 no Brasileirão em 12 de setembro, mas havia perdido para o Santos por 2 a 0 na Copa Sul-Americana e para o São Paulo pelo mesmo placar na liga. O Galo marcou oito gols e sofreu sete nesse período.

O Santos, por sua vez, apresenta desempenho sólido: quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. O Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Brasileirão em 13 de setembro e triunfou sobre o próprio Atlético-MG por 2 a 0 na Copa Sul-Americana. O único ponto perdido foi o empate sem gols com o Palmeiras na Copa do Brasil. Santos marcou sete gols e sofreu dois nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateSantos
1
1
3
Copa Sul-Americana
Santos badge
Santos
SAN
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Santos badge
Santos
SAN
0
FJ
3Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu na Copa Sul-Americana em 9 de setembro de 2026, quando o Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Santos também havia superado o Galo por 1 a 0 no Brasileirão em abril de 2026. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Santos leva vantagem com três vitórias contra uma do Atlético-MG, além de um empate, somando oito gols no total.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ocupa a primeira posição do Grupo B, enquanto o Santos está na segunda colocação do Grupo D.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google