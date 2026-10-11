Brasileirão - Rodada 30 11 de out. de 2026 - 15:00

Como assistir Atlético-MG x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Eduardo Dominguez não divulgou a escalação provável do Atlético-MG, e nenhuma informação sobre lesionados ou suspensos foi confirmada até o momento para o time da casa. Atualizações devem ser divulgadas às vésperas da partida.

No Santos, Cuca também não confirmou o time inicial. Não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão para a equipe visitante neste momento. Mais informações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

O Atlético-MG registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Athletico Paranaense pelo Brasileirão, e antes disso o time havia vencido o Bragantino por 1 a 0. No período, o Atlético marcou 11 gols e sofreu 8.

O Santos soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate em 2 a 2 com o Flamengo, e antes disso o time havia batido o São Paulo por 2 a 1 no clássico paulista. Nos cinco jogos, o Santos marcou 11 gols e sofreu 9.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi pela Copa Sul-Americana em setembro de 2026, quando o Atlético-MG venceu o Santos por 4 a 2 em Belo Horizonte. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Santos leva vantagem com duas vitórias contra uma do Atlético-MG, além de dois empates, com encontros distribuídos entre Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a sétima posição, enquanto o Santos está em oitavo lugar.

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