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Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Santos

Técnico

  • E. Dominguez

O técnico Eduardo Dominguez não divulgou a escalação provável do Atlético-MG, e nenhuma informação sobre lesionados ou suspensos foi confirmada até o momento para o time da casa. Atualizações devem ser divulgadas às vésperas da partida.

No Santos, Cuca também não confirmou o time inicial. Não há dados disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão para a equipe visitante neste momento. Mais informações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

FLU
V3-1
SAN
V4-2
CHA
E1-1
BGT
V1-0
APR
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SAN

SAN - Sequência

CRU
V2-1
CAM
D4-2
REM
V1-2
SAP
V1-2
FLA
E2-2
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Atlético-MG registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Athletico Paranaense pelo Brasileirão, e antes disso o time havia vencido o Bragantino por 1 a 0. No período, o Atlético marcou 11 gols e sofreu 8.

O Santos soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate em 2 a 2 com o Flamengo, e antes disso o time havia batido o São Paulo por 2 a 1 no clássico paulista. Nos cinco jogos, o Santos marcou 11 gols e sofreu 9.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateSantos
1
1
3
Copa Sul-Americana
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
4
Santos badge
Santos
SAN
2
FJ
Copa Sul-Americana
Santos badge
Santos
SAN
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
Santos badge
Santos
SAN
1
FJ
Brasileirão
Santos badge
Santos
SAN
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
5Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi pela Copa Sul-Americana em setembro de 2026, quando o Atlético-MG venceu o Santos por 4 a 2 em Belo Horizonte. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Santos leva vantagem com duas vitórias contra uma do Atlético-MG, além de dois empates, com encontros distribuídos entre Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2918745725+3261
E
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2917934821+2760
V
E
V
E
E
3
FluminenseFluminenseFLU
2914964836+1251
V
V
D
V
E
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2914874534+1150
E
V
E
D
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
6
BahiaBahiaBAH
29121074336+746
D
D
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2912893934+544
E
V
E
V
D
8
SantosSantosSAN
2911994543+242
E
V
V
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
29108113747-1038
D
D
E
D
V
11
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a sétima posição, enquanto o Santos está em oitavo lugar.

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