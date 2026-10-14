Copa Sul-Americana - Semifinal 14 de out. de 2026 - 18:00

Como assistir Atlético-MG x Montevideo City Torque online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Dominguez não confirmou a escalação do Atlético-MG para este duelo, e não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco mineiro. Atualizações devem ser divulgadas conforme o horário do jogo se aproxima.

No Montevideo City Torque, Marcelo Mendez também mantém o time sob sigilo, sem lista de relacionados, lesionados ou suspensos confirmada até o momento. Mais informações sobre a equipe uruguaia serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

O Atlético-MG chega a este confronto com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Santos no Brasileirão, e o Galo também bateu o Bragantino por 1 a 0 em outubro. Ao longo dessas cinco partidas, a equipe marcou nove gols e sofreu quatro, mostrando consistência ofensiva com alguma solidez defensiva.

O Montevideo City Torque apresenta um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Primera Division uruguaia. A equipe de Marcelo Mendez venceu o Danubio por 1 a 0 em seu compromisso mais recente, mas também sofreu derrotas para o Nacional-URU por 2 a 0 e para o Deportivo Maldonado por 0 a 2. O Torque marcou sete gols e sofreu seis nesse período, refletindo uma equipe capaz de produzir, mas vulnerável na defesa.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Atlético-MG e Montevideo City Torque não estão disponíveis no momento. Não é possível apresentar um histórico de encontros anteriores entre os clubes com base nas informações fornecidas.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ocupa a primeira posição do seu grupo, enquanto o Montevideo City Torque também lidera sua chave na mesma competição.

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