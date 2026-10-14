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Atlético-MG x Montevideo City Torque: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Montevideo City Torque

Técnico

  • E. Dominguez

Eduardo Dominguez não confirmou a escalação do Atlético-MG para este duelo, e não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco mineiro. Atualizações devem ser divulgadas conforme o horário do jogo se aproxima.

No Montevideo City Torque, Marcelo Mendez também mantém o time sob sigilo, sem lista de relacionados, lesionados ou suspensos confirmada até o momento. Mais informações sobre a equipe uruguaia serão adicionadas quando disponíveis.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

SAN
V4-2
CHA
E1-1
BGT
V1-0
APR
E2-2
SAN
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CAT

CAT - Sequência

CEN
V1-4
MAL
D0-2
PEN
E1-1
NAC
D2-0
DAN
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Atlético-MG chega a este confronto com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Santos no Brasileirão, e o Galo também bateu o Bragantino por 1 a 0 em outubro. Ao longo dessas cinco partidas, a equipe marcou nove gols e sofreu quatro, mostrando consistência ofensiva com alguma solidez defensiva.

O Montevideo City Torque apresenta um retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Primera Division uruguaia. A equipe de Marcelo Mendez venceu o Danubio por 1 a 0 em seu compromisso mais recente, mas também sofreu derrotas para o Nacional-URU por 2 a 0 e para o Deportivo Maldonado por 0 a 2. O Torque marcou sete gols e sofreu seis nesse período, refletindo uma equipe capaz de produzir, mas vulnerável na defesa.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Atlético-MG e Montevideo City Torque não estão disponíveis no momento. Não é possível apresentar um histórico de encontros anteriores entre os clubes com base nas informações fornecidas.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ocupa a primeira posição do seu grupo, enquanto o Montevideo City Torque também lidera sua chave na mesma competição.

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