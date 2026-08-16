Brasileirão - Rodada 23 16 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Atlético-MG x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Eduardo Dominguez não tem desfalques confirmados para o Atlético-MG. Não há informações sobre lesionados ou suspensos no momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada pela comissão técnica. As novidades do elenco serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Grêmio, Luis Castro também não conta com informações oficiais sobre baixas ou pendurados. Nenhum XI projetado foi publicado até o momento. A equipe técnica deve divulgar mais detalhes sobre o grupo disponível nos dias que antecedem a partida.

Retrospecto recente

O Atlético-MG soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Bragantino por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana em 12 de agosto, resultado mais recente do clube. Antes disso, empatou com o Remo por 2 a 2 no Brasileirão e eliminou o Juventude na Copa do Brasil com triunfo por 1 a 0. A vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras em 26 de julho ilustra a capacidade do time de vencer adversários diretos fora de casa.

O Grêmio apresenta desempenho mais irregular, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Brasileirão em 8 de agosto. O time também avançou na Copa do Brasil ao superar o Mirassol por 1 a 0, após empate de 1 a 1 na ida. A única derrota nesse período veio contra o Bolívar pela Copa Sul-Americana, por 1 a 0.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 26 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Grêmio por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Atlético-MG havia vencido por 3 a 1 atuando como mandante, em agosto de 2025. Nos últimos cinco duelos diretos, o Grêmio venceu três vezes e o Atlético-MG duas, com gols marcados em todos os jogos do período.

Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a 11ª posição, enquanto o Grêmio aparece na 14ª colocação da tabela.

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