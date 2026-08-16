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Brasileirão
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Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Atlético-MG x Grêmio
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Grêmio

Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Formação
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Grêmio crest
Grêmio
GRE

Técnico

  • E. Dominguez

O técnico Eduardo Dominguez não tem desfalques confirmados para o Atlético-MG. Não há informações sobre lesionados ou suspensos no momento, e nenhuma escalação provável foi divulgada pela comissão técnica. As novidades do elenco serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Grêmio, Luis Castro também não conta com informações oficiais sobre baixas ou pendurados. Nenhum XI projetado foi publicado até o momento. A equipe técnica deve divulgar mais detalhes sobre o grupo disponível nos dias que antecedem a partida.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

SEP
V1-2
JUV
E0-0
JUV
V0-1
REM
E2-2
BGT
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
GRE

GRE - Sequência

FLU
E1-1
BOL
D0-1
MIR
E1-1
MIR
V1-0
SAP
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético-MG soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o Bragantino por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana em 12 de agosto, resultado mais recente do clube. Antes disso, empatou com o Remo por 2 a 2 no Brasileirão e eliminou o Juventude na Copa do Brasil com triunfo por 1 a 0. A vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras em 26 de julho ilustra a capacidade do time de vencer adversários diretos fora de casa.

O Grêmio apresenta desempenho mais irregular, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Brasileirão em 8 de agosto. O time também avançou na Copa do Brasil ao superar o Mirassol por 1 a 0, após empate de 1 a 1 na ida. A única derrota nesse período veio contra o Bolívar pela Copa Sul-Americana, por 1 a 0.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateGrêmio
2
0
3
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
3
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
3
FJ
8Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 26 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Grêmio por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Atlético-MG havia vencido por 3 a 1 atuando como mandante, em agosto de 2025. Nos últimos cinco duelos diretos, o Grêmio venceu três vezes e o Atlético-MG duas, com gols marcados em todos os jogos do período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2314634019+2148
D
E
V
D
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2112633918+2142
V
E
E
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2312563120+1141
E
V
E
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2310853428+638
V
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
228952925+433
E
E
E
E
V
7
BragantinoBragantinoBGT
229582723+432
E
D
E
E
V
8
CorinthiansCorinthiansCOR
228862420+432
V
E
E
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
238782830-231
E
V
D
E
D
10
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
11
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
227692726+127
E
D
E
D
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2275102233-1126
D
D
D
E
V
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
InternacionalInternacionalINT
225892327-423
E
E
D
D
D
17
SantosSantosSAN
215792935-622
D
E
D
V
D
18
VascoVascoVAS
215792331-822
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a 11ª posição, enquanto o Grêmio aparece na 14ª colocação da tabela.

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