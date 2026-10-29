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Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

Técnico

  • E. Dominguez

Eduardo Dominguez ainda não confirmou a escalação do Atlético-MG para este confronto. Não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento, e os detalhes serão divulgados conforme o clube se aproximar da partida.

No lado do Cruzeiro, Artur Jorge também não revelou o time provável. Da mesma forma, não existem dados confirmados sobre lesionados ou suspensos na delegação visitante. Atualizações serão adicionadas assim que as informações oficiais forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

SAN
V2-1
CAT
V3-0
COR
V1-0
CAT
D2-0
FLA
D3-2
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CRU

CRU - Sequência

VIT
V1-3
SAP
V2-0
BGT
D4-2
GRE
V2-4
REM
V1-0
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético-MG chega ao clássico com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Sul-Americana. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 diante do Flamengo, que interrompeu uma sequência de bons resultados. Antes disso, o clube havia vencido o Coritiba por 1 a 0 e o Santos por 2 a 1 pelo campeonato nacional. No total, o Atlético-MG marcou oito gols e sofreu seis nesse período.

O Cruzeiro apresenta desempenho mais regular, com quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. A equipe bateu o Remo por 1 a 0 na rodada mais recente e também goleou o Grêmio por 4 a 2. A única derrota nesse recorte foi para o Bragantino, por 4 a 2. Ao todo, o time de Artur Jorge balançou as redes dez vezes e cedeu sete gols no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateCruzeiro
3
1
1
Copa do Brasil
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Copa do Brasil
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
3
FJ
Mineiro
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Mineiro
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
8Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre os dois clubes foi na Copa do Brasil de 2026, quando o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em setembro, resultado que definiu a disputa da fase após um empate por 1 a 1 no jogo de ida. Nos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes — considerando Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro — o Atlético-MG leva vantagem com três vitórias contra duas do Cruzeiro.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3221746427+3770
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
33201035622+3470
E
V
V
V
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3315995242+1054
V
D
D
D
V
6
BahiaBahiaBAH
33141184842+653
V
E
D
V
D
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
32148104438+650
D
V
V
E
V
8
SantosSantosSAN
331211104947+247
E
E
V
D
E
9
BragantinoBragantinoBGT
33128134238+444
V
D
E
V
E
10
São PauloSão PauloSAP
33127143939043
D
E
V
V
D
11
BotafogoBotafogoBOT
33109144553-839
D
D
V
E
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
33811143742-535
D
V
D
E
V
17
GrêmioGrêmioGRE
32810143544-934
V
D
E
E
E
18
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
33611163651-1529
V
D
E
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3249193266-3421
D
V
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a terceira posição e briga diretamente por uma vaga em competição continental, enquanto o Atlético-MG está em sexto, ainda dentro do grupo que sonha com o mesmo objetivo — o que torna este clássico decisivo para as pretensões das duas equipes.

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