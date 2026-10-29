Brasileirão - Rodada 33 29 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Atlético-MG x Cruzeiro online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Dominguez ainda não confirmou a escalação do Atlético-MG para este confronto. Não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento, e os detalhes serão divulgados conforme o clube se aproximar da partida.

No lado do Cruzeiro, Artur Jorge também não revelou o time provável. Da mesma forma, não existem dados confirmados sobre lesionados ou suspensos na delegação visitante. Atualizações serão adicionadas assim que as informações oficiais forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Atlético-MG chega ao clássico com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Sul-Americana. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 diante do Flamengo, que interrompeu uma sequência de bons resultados. Antes disso, o clube havia vencido o Coritiba por 1 a 0 e o Santos por 2 a 1 pelo campeonato nacional. No total, o Atlético-MG marcou oito gols e sofreu seis nesse período.

O Cruzeiro apresenta desempenho mais regular, com quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. A equipe bateu o Remo por 1 a 0 na rodada mais recente e também goleou o Grêmio por 4 a 2. A única derrota nesse recorte foi para o Bragantino, por 4 a 2. Ao todo, o time de Artur Jorge balançou as redes dez vezes e cedeu sete gols no período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi na Copa do Brasil de 2026, quando o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em setembro, resultado que definiu a disputa da fase após um empate por 1 a 1 no jogo de ida. Nos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes — considerando Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro — o Atlético-MG leva vantagem com três vitórias contra duas do Cruzeiro.

Classificação

No Brasileirão, o Cruzeiro ocupa a terceira posição e briga diretamente por uma vaga em competição continental, enquanto o Atlético-MG está em sexto, ainda dentro do grupo que sonha com o mesmo objetivo — o que torna este clássico decisivo para as pretensões das duas equipes.

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