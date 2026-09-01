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Prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

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CAM
Formação
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CRU
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Técnico

  • E. Dominguez

Eduardo Dominguez comanda o Atlético-MG para este confronto. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco atleticano, e nenhum provável time titular foi divulgado até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Artur Jorge prepara o Cruzeiro para o clássico sem nenhuma baixa confirmada por lesão ou suspensão. Da mesma forma, nenhum time provável foi anunciado pelo clube celeste. Mais novidades sobre o elenco devem surgir na véspera do jogo.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

GRE
V3-0
BGT
E2-2
INT
E0-0
CRU
E1-1
VIT
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CRU

CRU - Sequência

COR
V1-2
FLA
D2-1
FLA
V2-1
CAM
E1-1
VAS
D3-1
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Atlético-MG soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Vitória no Brasileirão, em 29 de agosto. Antes disso, o Galo empatou em 1 a 1 com o próprio Cruzeiro na ida da Copa do Brasil e ficou no 0 a 0 com o Internacional no campeonato nacional. O maior destaque da sequência foi a goleada por 3 a 0 sobre o Grêmio. No total, o Atlético marcou oito gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

O Cruzeiro vem de derrota por 3 a 1 para o Vasco no Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência razoável. O time celeste tem dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo no campeonato nacional como melhor resultado do período. O Cruzeiro balançou as redes sete vezes e foi vazado seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateCruzeiro
2
2
1
Copa do Brasil
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
3
FJ
Mineiro
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Mineiro
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes foi justamente o primeiro jogo desta fase da Copa do Brasil, em 26 de agosto de 2026, quando o Cruzeiro recebeu o Atlético-MG e o placar ficou em 1 a 1. Antes disso, o Atlético venceu o Cruzeiro por 3 a 1 no Brasileirão em maio de 2026, jogando como visitante no Mineirão. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Atlético-MG soma duas vitórias, o Cruzeiro uma, com dois empates. No Campeonato Mineiro deste ano, o Cruzeiro levou a melhor, vencendo por 1 a 0 em março.

Classificação

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