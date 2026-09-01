Copa do Brasil - Quartas de final 1 de set. de 2026 - 20:00

Como assistir Atlético-MG x Cruzeiro online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Dominguez comanda o Atlético-MG para este confronto. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco atleticano, e nenhum provável time titular foi divulgado até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Artur Jorge prepara o Cruzeiro para o clássico sem nenhuma baixa confirmada por lesão ou suspensão. Da mesma forma, nenhum time provável foi anunciado pelo clube celeste. Mais novidades sobre o elenco devem surgir na véspera do jogo.

Retrospecto recente

O Atlético-MG soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Vitória no Brasileirão, em 29 de agosto. Antes disso, o Galo empatou em 1 a 1 com o próprio Cruzeiro na ida da Copa do Brasil e ficou no 0 a 0 com o Internacional no campeonato nacional. O maior destaque da sequência foi a goleada por 3 a 0 sobre o Grêmio. No total, o Atlético marcou oito gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

O Cruzeiro vem de derrota por 3 a 1 para o Vasco no Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência razoável. O time celeste tem dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo no campeonato nacional como melhor resultado do período. O Cruzeiro balançou as redes sete vezes e foi vazado seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi justamente o primeiro jogo desta fase da Copa do Brasil, em 26 de agosto de 2026, quando o Cruzeiro recebeu o Atlético-MG e o placar ficou em 1 a 1. Antes disso, o Atlético venceu o Cruzeiro por 3 a 1 no Brasileirão em maio de 2026, jogando como visitante no Mineirão. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Atlético-MG soma duas vitórias, o Cruzeiro uma, com dois empates. No Campeonato Mineiro deste ano, o Cruzeiro levou a melhor, vencendo por 1 a 0 em março.

Classificação

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