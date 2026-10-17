Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoAtlético-MG
team-logoCoritiba
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! Premiere
GOAL-e
Com a ajuda da

Atlético-MG x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Atlético-MG x Coritiba
Atlético-MG
Coritiba
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-MG e Coritiba, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Brasileirão - Rodada 31

Como assistir Atlético-MG x Coritiba online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Coritiba

Técnico

  • E. Dominguez

Eduardo Dominguez comanda o Atlético-MG para este duelo, mas o clube ainda não divulgou informações sobre escalação, lesões ou suspensões. As atualizações serão publicadas conforme forem disponibilizadas antes da partida.

Fernando Seabra segue à frente do Coritiba, com a situação do elenco visitante também sem confirmações oficiais até o momento. Detalhes sobre desfalques e prováveis titulares serão acrescentados quando o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

CHA
E1-1
BGT
V1-0
APR
E2-2
SAN
V2-1
CAT
V3-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
COR

COR - Sequência

MIR
D1-2
APR
E3-3
VAS
D5-0
FLU
D4-0
BOT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/15
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético-MG chega para este jogo com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque na Copa Sul-Americana, seguida do triunfo por 2 a 1 sobre o Santos no Brasileirão. A equipe também empatou em 2 a 2 com o Athletico Paranaense e em 1 a 1 com o Chapecoense nesse período, além da vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino. O aproveitamento recente coloca o time de Dominguez entre os mais consistentes da reta final do campeonato.

O Coritiba, por sua vez, soma apenas um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, com uma vitória fora do período considerado. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Botafogo, mas antes disso a equipe havia sofrido goleadas de 4 a 0 para o Fluminense e de 5 a 0 para o Vasco. A equipe paranaense também empatou em 3 a 3 com o Athletico Paranaense e perdeu por 2 a 1 para o Mirassol nesse intervalo. O setor defensivo é a maior fragilidade do time de Seabra neste momento.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateCoritiba
2
1
2
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
Coritiba badge
Coritiba
COR
2
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Coritiba badge
Coritiba
COR
2
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Coritiba por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético-MG venceu três vezes, o Coritiba uma, e houve um empate, com os mineiros levando vantagem no histórico recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3018935222+3063
V
V
E
V
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3015874935+1453
V
E
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
30146104644+248
D
V
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3013894135+647
V
E
V
E
V
8
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
9
BragantinoBragantinoBGT
30117123835+340
V
E
D
D
E
10
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
11
CoritibaCoritibaCOR
30109113848-1039
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
3099124348-536
E
D
D
V
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2939173061-3118
D
D
E
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a sétima posição, dentro da zona de briga por uma vaga em competições continentais. O Coritiba está em 11º, numa situação que exige pontos para se afastar do risco de rebaixamento. A diferença de objetivos entre os dois times dá ainda mais peso ao confronto.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google