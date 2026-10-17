Brasileirão - Rodada 31 17 de out. de 2026 - 17:30

Como assistir Atlético-MG x Coritiba online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Dominguez comanda o Atlético-MG para este duelo, mas o clube ainda não divulgou informações sobre escalação, lesões ou suspensões. As atualizações serão publicadas conforme forem disponibilizadas antes da partida.

Fernando Seabra segue à frente do Coritiba, com a situação do elenco visitante também sem confirmações oficiais até o momento. Detalhes sobre desfalques e prováveis titulares serão acrescentados quando o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

O Atlético-MG chega para este jogo com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Montevideo City Torque na Copa Sul-Americana, seguida do triunfo por 2 a 1 sobre o Santos no Brasileirão. A equipe também empatou em 2 a 2 com o Athletico Paranaense e em 1 a 1 com o Chapecoense nesse período, além da vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino. O aproveitamento recente coloca o time de Dominguez entre os mais consistentes da reta final do campeonato.

O Coritiba, por sua vez, soma apenas um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, com uma vitória fora do período considerado. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Botafogo, mas antes disso a equipe havia sofrido goleadas de 4 a 0 para o Fluminense e de 5 a 0 para o Vasco. A equipe paranaense também empatou em 3 a 3 com o Athletico Paranaense e perdeu por 2 a 1 para o Mirassol nesse intervalo. O setor defensivo é a maior fragilidade do time de Seabra neste momento.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Coritiba por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético-MG venceu três vezes, o Coritiba uma, e houve um empate, com os mineiros levando vantagem no histórico recente.

Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a sétima posição, dentro da zona de briga por uma vaga em competições continentais. O Coritiba está em 11º, numa situação que exige pontos para se afastar do risco de rebaixamento. A diferença de objetivos entre os dois times dá ainda mais peso ao confronto.

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