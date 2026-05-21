







Como assistir Atlético-MG x Cienciano online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Atlético-MG x Cienciano estão listadas abaixo. O Disney+ detém os direitos de exibição da partida.

Se você estiver viajando e não conseguir acessar seu serviço de streaming habitual, uma VPN pode ajudar. Ao se conectar a um servidor em um país onde a partida está sendo transmitida, você pode assistir normalmente. Verifique os termos do seu serviço de streaming antes de usar.





Notícias e prováveis escalações





O Atlético-MG não tem informações confirmadas de desfalques para este confronto. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada até o momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Os dados serão atualizados conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

O Cienciano também não confirmou sua lista de relacionados. Não há registro de ausências ou jogadores suspensos entre os visitantes. Mais detalhes devem surgir à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Atlético-MG soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas, demonstrando regularidade suficiente para chegar confiante a este jogo. O resultado mais recente foi um triunfo por 3 a 1 sobre o Mirassol no Brasileirão, que confirmou a capacidade ofensiva do time. Antes disso, o Galo havia vencido o Ceará por 2 a 1 na Copa do Brasil e batido o Cruzeiro por 3 a 1 fora de casa no campeonato nacional. Os empates com Botafogo por 1 a 1 e com o Juventud de las Piedras por 2 a 2 mostram que a equipe nem sempre consegue fechar os jogos, mas o volume de gols marcados ao longo das cinco rodadas é positivo.

O Cienciano apresenta um recorte mais irregular, com duas vitórias, uma derrota e dois resultados negativos nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Alianza Lima pelo campeonato peruano, o que interrompeu uma sequência razoável. O clube havia vencido o Atletico Grau por 2 a 1 e o Comerciantes Unidos por 1 a 0 antes disso. Na Sul-Americana, no entanto, o desempenho foi contrastante: derrota por 3 a 0 para o Academia Puerto Cabello, mas vitória por 1 a 0 sobre o próprio Atlético-MG no confronto direto anterior.





Últimos confrontos diretos

Os dois clubes se encontraram três vezes recentemente, todas pela Copa Sul-Americana, e o histórico está longe de ser favorável ao Atlético-MG. O encontro mais recente, em abril de 2026, terminou com vitória do Cienciano por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 em Belo Horizonte em maio de 2025, e o confronto anterior, também no Peru, havia terminado sem gols. O Cienciano não perdeu nenhuma das três partidas contra o Galo neste ciclo, o que coloca o Atlético-MG na posição de ter que reverter um retrospecto desfavorável diante de sua própria torcida.





Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Cienciano lidera o grupo com a primeira posição, enquanto o Atlético-MG ocupa o quarto lugar, o que torna este confronto determinante para as pretensões dos mineiros na competição.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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