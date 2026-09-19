Brasileirão - Rodada 28 19 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Atlético-MG x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Dominguez ainda não confirmou a escalação do Atlético-MG para este jogo. Não há informações sobre lesões ou suspensões no elenco atleticano no momento, e atualizações serão divulgadas conforme o horário da partida se aproxima.

No lado visitante, Lacerda também não anunciou o time titular da Chapecoense. Da mesma forma, nenhuma baixa por lesão ou suspensão foi confirmada para o duelo. Mais informações sobre o elenco devem surgir nas horas que antecedem o início da partida.

Retrospecto recente

O Atlético-MG chega ao confronto com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A sequência mais recente inclui a vitória por 4 a 2 sobre o Santos na Copa Sul-Americana e o triunfo por 3 a 1 diante do Fluminense no Brasileirão. As duas derrotas vieram antes desse período positivo, para Santos e São Paulo. No total, o Galo marcou 13 gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

A Chapecoense registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo recorte. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Internacional, que interrompeu uma sequência em que o time havia batido o Corinthians por 2 a 1 fora de casa. O empate por 3 a 3 com o Bahia e a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo também figuram no período. A equipe visitante balançou as redes sete vezes e sofreu oito gols ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 2 de abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o Atlético-MG venceu a Chapecoense por 4 a 0 jogando como visitante. Nos últimos cinco encontros registrados entre as equipes, o Atletico-MG leva vantagem, com três vitórias contra uma da Chapecoense, além de um empate, com os jogos produzindo um total de 12 gols.

Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a 7ª posição, enquanto a Chapecoense está na lanterna, em 20º lugar.

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