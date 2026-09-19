Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
team-logoAtlético-MG
team-logoChapecoense
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! Zapping
GOAL-e
Com a ajuda da

Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Atlético-MG x Chapecoense
Atlético-MG
Chapecoense
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-MG e Chapecoense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Brasileirão - Rodada 28

Como assistir Atlético-MG x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Chapecoense

Técnico

  • E. Dominguez

Eduardo Dominguez ainda não confirmou a escalação do Atlético-MG para este jogo. Não há informações sobre lesões ou suspensões no elenco atleticano no momento, e atualizações serão divulgadas conforme o horário da partida se aproxima.

No lado visitante, Lacerda também não anunciou o time titular da Chapecoense. Da mesma forma, nenhuma baixa por lesão ou suspensão foi confirmada para o duelo. Mais informações sobre o elenco devem surgir nas horas que antecedem o início da partida.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

CRU
V2-1
SAP
D2-0
SAN
D2-0
FLU
V3-1
SAN
V4-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CHA

CHA - Sequência

BAH
E3-3
SAP
V1-0
GRE
D3-1
COR
V1-2
INT
D1-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Atlético-MG chega ao confronto com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A sequência mais recente inclui a vitória por 4 a 2 sobre o Santos na Copa Sul-Americana e o triunfo por 3 a 1 diante do Fluminense no Brasileirão. As duas derrotas vieram antes desse período positivo, para Santos e São Paulo. No total, o Galo marcou 13 gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

A Chapecoense registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo recorte. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Internacional, que interrompeu uma sequência em que o time havia batido o Corinthians por 2 a 1 fora de casa. O empate por 3 a 3 com o Bahia e a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo também figuram no período. A equipe visitante balançou as redes sete vezes e sofreu oito gols ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateChapecoense
2
2
1
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
4
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
2
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
FJ
9Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 2 de abril de 2026, pelo Brasileirão, quando o Atlético-MG venceu a Chapecoense por 4 a 0 jogando como visitante. Nos últimos cinco encontros registrados entre as equipes, o Atletico-MG leva vantagem, com três vitórias contra uma da Chapecoense, além de um empate, com os jogos produzindo um total de 12 gols.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2611693531+439
V
D
V
E
V
8
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
10
SantosSantosSAN
269893939035
V
V
V
E
V
11
BotafogoBotafogoBOT
2798104143-235
V
E
E
D
D
12
São PauloSão PauloSAP
2696113130+133
D
V
V
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2778123142-1129
E
V
D
E
E
16
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
17
VascoVascoVAS
2677122941-1228
V
D
V
D
D
18
InternacionalInternacionalINT
27610113035-528
V
D
D
E
E
19
RemoRemoREM
2758143145-1423
D
D
D
D
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2638152852-2417
D
V
D
V
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a 7ª posição, enquanto a Chapecoense está na lanterna, em 20º lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google