Copa Sul-Americana - 1/8 19 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir Atlético-MG x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Atlético-MG, o técnico Eduardo Dominguez não tem lesionados ou suspensos confirmados para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Bragantino, Vagner Mancini também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Da mesma forma, nenhum time provável foi publicado. Mais informações sobre o elenco disponível devem surgir nas horas anteriores ao confronto.

Retrospecto recente

O Atlético-MG soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota nesse período. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio no Brasileirão em 16 de agosto. Antes disso, o time venceu o próprio Bragantino por 1 a 0 na Copa Sul-Americana e empatou duas vezes com o Juventude pela Copa do Brasil. O Atlético marcou seis gols e sofreu três nesse intervalo.

O Bragantino apresenta um retrospecto mais irregular, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Athletico Paranaense no Brasileirão em 15 de agosto. A única vitória no período foi o triunfo por 1 a 0 sobre o Sporting Cristal pela Copa Sul-Americana. O time marcou dois gols e sofreu quatro nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 12 de agosto de 2026, quando o Atlético-MG venceu o Bragantino por 1 a 0 no jogo de ida desta mesma fase da Copa Sul-Americana. Antes disso, o Bragantino levou a melhor em dois confrontos pelo Brasileirão, vencendo por 1 a 0 em fevereiro de 2026 e por 2 a 0 em novembro de 2025. Nos cinco duelos mais recentes, o Atlético-MG venceu dois, o Bragantino ganhou três, com gols marcados em todos os jogos.

Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Bragantino aparece na segunda colocação.

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