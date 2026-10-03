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Atlético-MG x Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Bragantino

Técnico

  • E. Dominguez

No Atlético-MG, Eduardo Dominguez assume o comando técnico da equipe, mas não há informações confirmadas sobre o time provável, lesionados ou suspensos até o momento. Mais detalhes devem ser divulgados à medida que a partida se aproxima.

No Bragantino, Vagner Mancini segue à frente do grupo, mas da mesma forma não há dados disponíveis sobre desfalques ou a escalação prevista. As informações serão atualizadas conforme forem confirmadas pelos clubes.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

SAP
D2-0
SAN
D2-0
FLU
V3-1
SAN
V4-2
CHA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BGT

BGT - Sequência

GRE
V1-0
SAP
D2-1
BAH
D2-3
BOT
E1-1
FLA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Atlético-MG registra duas vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos, com uma derrota adicional no período. A equipe venceu o Fluminense por 3 a 1 e o Santos por 4 a 2, mas perdeu para São Paulo e Santos e empatou com o Chapecoense por 1 a 1 na rodada mais recente. Ao longo dessas cinco partidas, o Galo marcou 11 gols e sofreu 7, mostrando produção ofensiva, mas com fragilidades na defesa.

O Bragantino atravessa momento difícil, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, contra o Grêmio por 1 a 0. A equipe perdeu para Flamengo, Bahia e São Paulo, além de ter empatado com o Botafogo por 1 a 1. No total, o time de Vagner Mancini marcou 6 gols e cedeu 9 nesse intervalo, o que reflete a instabilidade defensiva do grupo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateBragantino
2
1
2
Copa Sul-Americana
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
FJ
Copa Sul-Americana
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Os dois clubes têm um histórico recente intenso, com cinco confrontos nos últimos meses entre Brasileirão e Copa Sul-Americana. O Bragantino leva vantagem na série, com três vitórias contra duas do Atlético-MG, incluindo triunfos por 2 a 0 e 1 a 0 jogando em casa no Brasileirão. O encontro mais recente terminou em empate por 2 a 2 na Copa Sul-Americana, disputado em agosto de 2026, resultado que mantém o equilíbrio entre as equipes nas competições nacionais.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
5
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2813694240+245
V
D
V
D
V
7
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2711793632+440
E
V
D
V
E
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
27106113331+236
D
E
D
D
V
11
São PauloSão PauloSAP
28106123332+136
D
V
D
V
V
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2896132842-1433
D
E
V
D
D
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2888122932-332
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2878133038-829
E
D
D
D
V
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a sétima posição, enquanto o Bragantino está em décimo. Ambas as equipes estão na parte intermediária da tabela, o que torna este confronto direto relevante para quem pretende brigar por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada.

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