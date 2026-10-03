Brasileirão - Rodada 21 3 de out. de 2026 - 17:30

Como assistir Atlético-MG x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Atlético-MG, Eduardo Dominguez assume o comando técnico da equipe, mas não há informações confirmadas sobre o time provável, lesionados ou suspensos até o momento. Mais detalhes devem ser divulgados à medida que a partida se aproxima.

No Bragantino, Vagner Mancini segue à frente do grupo, mas da mesma forma não há dados disponíveis sobre desfalques ou a escalação prevista. As informações serão atualizadas conforme forem confirmadas pelos clubes.

Retrospecto recente

O Atlético-MG registra duas vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos, com uma derrota adicional no período. A equipe venceu o Fluminense por 3 a 1 e o Santos por 4 a 2, mas perdeu para São Paulo e Santos e empatou com o Chapecoense por 1 a 1 na rodada mais recente. Ao longo dessas cinco partidas, o Galo marcou 11 gols e sofreu 7, mostrando produção ofensiva, mas com fragilidades na defesa.

O Bragantino atravessa momento difícil, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, contra o Grêmio por 1 a 0. A equipe perdeu para Flamengo, Bahia e São Paulo, além de ter empatado com o Botafogo por 1 a 1. No total, o time de Vagner Mancini marcou 6 gols e cedeu 9 nesse intervalo, o que reflete a instabilidade defensiva do grupo.

Últimos confrontos diretos

Os dois clubes têm um histórico recente intenso, com cinco confrontos nos últimos meses entre Brasileirão e Copa Sul-Americana. O Bragantino leva vantagem na série, com três vitórias contra duas do Atlético-MG, incluindo triunfos por 2 a 0 e 1 a 0 jogando em casa no Brasileirão. O encontro mais recente terminou em empate por 2 a 2 na Copa Sul-Americana, disputado em agosto de 2026, resultado que mantém o equilíbrio entre as equipes nas competições nacionais.

Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a sétima posição, enquanto o Bragantino está em décimo. Ambas as equipes estão na parte intermediária da tabela, o que torna este confronto direto relevante para quem pretende brigar por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada.

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