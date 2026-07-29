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Brasileirão
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Atlético-MG x Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Atlético-MG x Bragantino
Atlético-MG
Bragantino
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Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-MG e Bragantino, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 21

Como assistir Atlético-MG x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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As opções de canal de TV e streaming para assistir a Atlético-MG x Bragantino ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-MG x Bragantino

Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Formação
Bragantino crest
Bragantino
BGT
Bragantino crest
Bragantino
BGT

Técnico

  • E. Dominguez

Eduardo Dominguez ainda não confirmou uma escalação provável para o Atlético-MG, e não há informações de lesões ou suspensões disponíveis para o time da casa neste momento. As atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproxima.

Vagner Mancini também não divulgou um time titular para o Bragantino, sem registros de desfalques por contusão ou suspensão até o momento. Acompanhe para conferir as novidades da delegação visitante antes do apito inicial.

Retrospecto recente

CAM

CAM - Sequência

COR
D1-0
APC
V1-0
VAS
V0-1
BAH
E1-1
SEP
V1-2
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BGT

BGT - Sequência

CBF
V2-0
INT
V3-1
FLU
E1-1
SCR
E0-0
COR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Atlético-MG soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi sobre o Palmeiras, por 2 a 1, no dia 26 de julho. Antes disso, o time empatou em 1 a 1 com o Bahia e venceu o Vasco por 1 a 0 no Brasileirão. Na Copa Sul-Americana, bateu a Academia Puerto Cabello por 1 a 0. A única derrota no período foi por 1 a 0 para o Corinthians.

O Bragantino tem dois triunfos e três empates nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Coritiba em 26 de julho. A equipe também ficou no 0 a 0 com o Sporting Cristal na Sul-Americana e empatou em 1 a 1 com o Fluminense no Brasileirão. As vitórias vieram sobre o Internacional, por 3 a 1, e sobre o Carabobo, por 2 a 0, na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Bragantino não perdeu nenhuma das cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-MGEmpateBragantino
3
0
2
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
3
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em 4 de fevereiro de 2026, quando o Bragantino venceu o Atlético-MG por 1 a 0 jogando em casa pelo Brasileirão. Antes disso, em novembro de 2025, o Bragantino voltou a triunfar no mesmo duelo, desta vez por 2 a 0. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Bragantino leva vantagem com três vitórias, contra dois triunfos do Atlético-MG, sem nenhum empate no período.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2013523416+1844
D
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1911533617+1938
E
V
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
209653025+533
E
E
E
D
V
5
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
208752925+431
E
E
V
V
D
7
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
208482525028
V
E
V
D
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
207762220+228
E
V
V
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
207672527-227
E
D
D
V
V
11
CruzeiroCruzeiroCRU
207672630-427
D
V
E
V
E
12
São PauloSão PauloSAP
207582523+226
E
D
D
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
207582227-526
D
E
V
D
V
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
205782226-422
E
D
D
V
E
16
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
205692332-921
V
D
V
D
V
19
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a oitava posição, enquanto o Bragantino está em quinto lugar na tabela.

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