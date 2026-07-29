Brasileirão - Rodada 21 29 de jul. de 2026 - 11:00

Como assistir Atlético-MG x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

As opções de canal de TV e streaming para assistir a Atlético-MG x Bragantino ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Eduardo Dominguez ainda não confirmou uma escalação provável para o Atlético-MG, e não há informações de lesões ou suspensões disponíveis para o time da casa neste momento. As atualizações serão incluídas conforme o jogo se aproxima.

Vagner Mancini também não divulgou um time titular para o Bragantino, sem registros de desfalques por contusão ou suspensão até o momento. Acompanhe para conferir as novidades da delegação visitante antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Atlético-MG soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi sobre o Palmeiras, por 2 a 1, no dia 26 de julho. Antes disso, o time empatou em 1 a 1 com o Bahia e venceu o Vasco por 1 a 0 no Brasileirão. Na Copa Sul-Americana, bateu a Academia Puerto Cabello por 1 a 0. A única derrota no período foi por 1 a 0 para o Corinthians.

O Bragantino tem dois triunfos e três empates nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Coritiba em 26 de julho. A equipe também ficou no 0 a 0 com o Sporting Cristal na Sul-Americana e empatou em 1 a 1 com o Fluminense no Brasileirão. As vitórias vieram sobre o Internacional, por 3 a 1, e sobre o Carabobo, por 2 a 0, na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Bragantino não perdeu nenhuma das cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em 4 de fevereiro de 2026, quando o Bragantino venceu o Atlético-MG por 1 a 0 jogando em casa pelo Brasileirão. Antes disso, em novembro de 2025, o Bragantino voltou a triunfar no mesmo duelo, desta vez por 2 a 0. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Bragantino leva vantagem com três vitórias, contra dois triunfos do Atlético-MG, sem nenhum empate no período.

Classificação

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa a oitava posição, enquanto o Bragantino está em quinto lugar na tabela.

goal-al-

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.