







Como assistir Atlético-MG x Academia Puerto Cabello online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo para Atlético-MG x Academia Puerto Cabello estão listados abaixo. O Disney+ transmite a partida pela Copa Sul-Americana.





Notícias e prováveis escalações





Eduardo Dominguez não tem lesionados ou suspensos confirmados no Atlético-MG para esta partida. Nenhum provável time titular foi divulgado pelo clube até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Academia Puerto Cabello, o técnico Eduardo Sarago também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação projetada foi anunciada pelo time venezuelano. Mais detalhes são esperados à medida que a partida se aproximar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Atlético-MG somou três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Corinthians no Brasileirão em 24 de maio. Antes disso, o time venceu o Cienciano por 2 a 0 na Copa Sul-Americana e o Mirassol por 3 a 1 no campeonato nacional. O Galo também bateu o Ceará por 2 a 1 na Copa do Brasil e empatou em 1 a 1 com o Botafogo no Brasileirão, somando um total de nove gols marcados e quatro sofridos nas últimas cinco partidas.

O Academia Puerto Cabello registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo período. A partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Universidad Central no dia 23 de maio. O clube empatou em 1 a 1 com o Juventud de las Piedras na Copa Sul-Americana, mas também perdeu para a Portuguesa-VEN por 1 a 0 e para o Universidad Central por 3 a 1. O time venezuelano marcou seis gols e sofreu seis nos últimos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

CAM Um APC 0 0 Empate 1 Academia Puerto Cabello 2 - 1 Atlético-MG 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 9 de abril de 2026, pela Copa Sul-Americana, com vitória do Academia Puerto Cabello por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, quando o time venezuelano jogou em casa. Esse é o único registro de confronto direto disponível entre os dois clubes.





Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Academia Puerto Cabello lidera o grupo na primeira posição, enquanto o Atlético-MG ocupa o terceiro lugar.









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