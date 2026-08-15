Série B - Rodada 22 15 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Atlético-GO x Vila Nova-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Renan não divulgou o time provável do Atlético-GO, e não há registros de lesionados ou suspensos no elenco neste momento. As informações serão atualizadas conforme a confirmação oficial da comissão técnica.

No Vila Nova, Guto Ferreira também não anunciou escalação ou baixas. A delegação não reportou ausências por suspensão ou contusão até o momento, e o boletim médico será atualizado à medida que novas informações estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Atlético-GO chega ao clássico com desempenho sólido nas últimas cinco rodadas da Série B: três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. O time venceu o Operário-PR por 3 a 1 e triunfou fora de casa diante do Cuiabá por 1 a 0, além de bater o Fortaleza por 1 a 0 em julho. No jogo mais recente, empatou com o Náutico em 1 a 1. Ao todo, o Dragão marcou seis gols e sofreu três nesse período.

O Vila Nova vive momento oposto. O Tigre soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com quatro derrotas. A equipe perdeu para Sport (1 a 0), CRB (2 a 0), Criciúma (2 a 0) e Juventude (1 a 0), e só interrompeu a série negativa ao bater o Fortaleza por 2 a 1 em julho. No total, o time marcou três gols e sofreu seis nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova por 2 a 1 jogando em casa. Nos cinco confrontos disputados em 2025 e 2026, o Atlético-GO venceu duas vezes, o Vila Nova também triunfou duas vezes e houve um empate. O Atlético-GO havia vencido o último duelo em seus domínios, em outubro de 2025, pelo placar de 1 a 0.

Classificação

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a quinta colocação, enquanto o Atlético-GO aparece na nona posição.

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