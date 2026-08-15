Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Série B
team-logoAtlético-GO
team-logoVila Nova-GO
Assista aqui! Disney+
GOAL-e

Traduzido por

Atlético-GO x Vila Nova-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Atlético-GO x Vila Nova-GO
Atlético-GO
Vila Nova-GO
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-GO e Vila Nova-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Série B - Rodada 22

Como assistir Atlético-GO x Vila Nova-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-GO x Vila Nova-GO

Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG
Formação
Vila Nova-GO crest
Vila Nova-GO
VLN
Vila Nova-GO crest
Vila Nova-GO
VLN

Técnico

  • Renan

O técnico Renan não divulgou o time provável do Atlético-GO, e não há registros de lesionados ou suspensos no elenco neste momento. As informações serão atualizadas conforme a confirmação oficial da comissão técnica.

No Vila Nova, Guto Ferreira também não anunciou escalação ou baixas. A delegação não reportou ausências por suspensão ou contusão até o momento, e o boletim médico será atualizado à medida que novas informações estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

ATG

ATG - Sequência

FOR
V1-0
ATH
E0-0
CUI
V0-1
OPF
V3-1
NAU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VLN

VLN - Sequência

JUV
D1-0
CRI
D2-0
FOR
V2-1
CRB
D2-0
SPO
D0-1
Gol marcado (sofrido)
2/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Atlético-GO chega ao clássico com desempenho sólido nas últimas cinco rodadas da Série B: três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. O time venceu o Operário-PR por 3 a 1 e triunfou fora de casa diante do Cuiabá por 1 a 0, além de bater o Fortaleza por 1 a 0 em julho. No jogo mais recente, empatou com o Náutico em 1 a 1. Ao todo, o Dragão marcou seis gols e sofreu três nesse período.

O Vila Nova vive momento oposto. O Tigre soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com quatro derrotas. A equipe perdeu para Sport (1 a 0), CRB (2 a 0), Criciúma (2 a 0) e Juventude (1 a 0), e só interrompeu a série negativa ao bater o Fortaleza por 2 a 1 em julho. No total, o time marcou três gols e sofreu seis nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-GOEmpateVila Nova-GO
3
1
1
Série B
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
2
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
Goiano
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
FJ
Goiano
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
Goiano
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
1
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
Vila Nova-GO badge
Vila Nova-GO
VLN
0
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Vila Nova por 2 a 1 jogando em casa. Nos cinco confrontos disputados em 2025 e 2026, o Atlético-GO venceu duas vezes, o Vila Nova também triunfou duas vezes e houve um empate. O Atlético-GO havia vencido o último duelo em seus domínios, em outubro de 2025, pelo placar de 1 a 0.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2111552312+1138
V
V
D
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2110562420+435
E
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
5
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
6
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
8
CRBCRBCRB
219573232032
V
V
V
V
E
9
GoiásGoiásGOI
219572226-432
V
D
E
V
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
218852421+332
E
V
V
E
V
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
227692626027
E
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
2151151616026
E
E
D
D
E
16
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
17
LondrinaLondrinaLON
2255122834-620
D
D
D
D
E
18
AvaíAvaíAVF
2155112128-720
D
D
V
E
V
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a quinta colocação, enquanto o Atlético-GO aparece na nona posição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google