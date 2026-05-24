







Como assistir Atlético-GO x São Bernardo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Atlético-GO e São Bernardo pela Série B terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Eduardo Souza comanda o Atlético-GO sem informações confirmadas sobre desfalques ou escalação provável até o momento. Atualizações serão incluídas conforme o clube divulgar os dados mais próximos do jogo.

No São Bernardo, Ricardo Catala também não tem lesões ou suspensões confirmadas publicamente. A escalação provável do Tigre do ABC será atualizada quando houver informações disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Atlético-GO somou dois empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos, com uma derrota no meio do caminho. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Criciúma pela Série B. Antes disso, o time foi eliminado pelo Athletico Paranaense na Copa do Brasil, em jogo que terminou sem gols. As vitórias sobre Ceará, por 1 a 0, e Avaí, por 2 a 1, mostram que o time tem capacidade de vencer, mas ainda não encontrou constância.

O São Bernardo chega em grande fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O único tropeço foi o empate por 1 a 1 com o América-MG, resultado mais recente do time. Antes disso, o Tigre venceu Londrina por 3 a 1, Ponte Preta por 3 a 0, Goiás por 1 a 0 e Náutico por 3 a 0, somando dez gols marcados e apenas dois sofridos nesse período.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Atlético-GO e São Bernardo para este período analisado.





Classificação

Na tabela da Série B, o Atlético-GO ocupa posição na parte intermediária da classificação, próximo à zona de risco, enquanto o São Bernardo está entre os quatro primeiros colocados, na briga direta pelo acesso à Série A.









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