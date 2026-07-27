







Como assistir Atlético-GO x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Atlético-GO e Operário-PR pela Série B será transmitida ao vivo pelo Disney+. Confira as opções de canal de TV e transmissão ao vivo listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O Atlético-GO é comandado por Renan, mas o clube não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou escalação provável para este jogo. Quaisquer atualizações serão acrescentadas conforme se aproxima o horário da partida.

No Operário-PR, o técnico Luizinho Lopes também não tem dados confirmados sobre lesionados ou suspensos até o momento. A escalação provável do time paranaense será atualizada quando disponível.





Retrospecto recente

O Atlético-GO soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe goiana venceu o Cuiabá por 1 a 0 no compromisso mais recente e também bateu o Fortaleza por 1 a 0 e o Ponte Preta por 2 a 0 neste recorte. A única derrota foi por 3 a 0 diante do Novorizontino. O time marcou quatro gols e sofreu três nesse período.

O Operário-PR apresenta desempenho superior, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O time bateu o Ponte Preta por 3 a 2 no jogo mais recente e também venceu o Novorizontino por 2 a 1 e o América-MG por 1 a 0. O único ponto perdido foi o empate por 2 a 2 com o Sport. O Operário marcou nove gols e sofreu seis nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 21 de março de 2026, pela Série B, com vitória do Operário-PR por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Operário soma três vitórias, contra uma do Atlético-GO, além de um empate. O Atlético-GO venceu o duelo mais antigo da série, por 4 a 2 em julho de 2019.





Classificação

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a segunda colocação, enquanto o Atlético-GO aparece em oitavo lugar.









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