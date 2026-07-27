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Série B
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Atlético-GO x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Atlético-GO x Operário-PR
Atlético-GO
Operário-PR
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-GO e Operário-PR, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Atlético-GO x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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A partida entre Atlético-GO e Operário-PR pela Série B será transmitida ao vivo pelo Disney+. Confira as opções de canal de TV e transmissão ao vivo listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Atlético-GO x Operário-PR

Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG
Formação
Operário-PR crest
Operário-PR
OPF
Operário-PR crest
Operário-PR
OPF

Técnico

  • Renan

O Atlético-GO é comandado por Renan, mas o clube não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou escalação provável para este jogo. Quaisquer atualizações serão acrescentadas conforme se aproxima o horário da partida.

No Operário-PR, o técnico Luizinho Lopes também não tem dados confirmados sobre lesionados ou suspensos até o momento. A escalação provável do time paranaense será atualizada quando disponível.


Retrospecto recente

ATG

ATG - Sequência

PON
V2-0
NOV
D3-0
FOR
V1-0
ATH
E0-0
CUI
V0-1
Gol marcado (sofrido)
4/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
OPF

OPF - Sequência

AMM
V1-0
ATH
V0-1
NOV
V2-1
SPO
E2-2
PON
V3-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético-GO soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe goiana venceu o Cuiabá por 1 a 0 no compromisso mais recente e também bateu o Fortaleza por 1 a 0 e o Ponte Preta por 2 a 0 neste recorte. A única derrota foi por 3 a 0 diante do Novorizontino. O time marcou quatro gols e sofreu três nesse período.

O Operário-PR apresenta desempenho superior, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O time bateu o Ponte Preta por 3 a 2 no jogo mais recente e também venceu o Novorizontino por 2 a 1 e o América-MG por 1 a 0. O único ponto perdido foi o empate por 2 a 2 com o Sport. O Operário marcou nove gols e sofreu seis nesse intervalo.


Últimos confrontos diretos

ATG

Outros

OPF

1

2

Empates

2

Vitórias

5

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 21 de março de 2026, pela Série B, com vitória do Operário-PR por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Operário soma três vitórias, contra uma do Atlético-GO, além de um empate. O Atlético-GO venceu o duelo mais antigo da série, por 4 a 2 em julho de 2019.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2011722312+1140
E
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
1910542722+535
V
E
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
1910452722+534
V
D
D
V
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
5
JuventudeJuventudeJUV
199552112+932
D
V
V
E
V
6
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
7
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
197752019+128
V
E
V
D
V
9
SportSportSPO
1961032418+628
E
E
E
D
D
10
São BernardoSão BernardoSAB
207672823+527
D
D
E
E
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
196941817+127
V
E
E
D
V
12
CRBCRBCRB
197572932-326
V
V
E
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
196672420+424
V
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
195951414024
D
D
E
V
E
16
CearáCearáCEA
205782025-522
V
D
E
E
D
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2025131431-1711
V
D
E
E
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Operário-PR ocupa a segunda colocação, enquanto o Atlético-GO aparece em oitavo lugar.



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