Série B - Rodada 28 13 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Atlético-GO x Criciúma online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Atlético-GO é treinado por Roger Silva. A equipe não tem escalação provável, lesionados ou suspensos confirmados até o momento — essas informações serão atualizadas conforme se aproximar o dia do jogo.

No Criciúma, Eduardo Baptista comanda o time visitante. Da mesma forma, não há dados disponíveis sobre desfalques ou a formação esperada para a partida. Atualizações serão incluídas à medida que surgirem informações oficiais.

Retrospecto recente

O Atlético-GO somou três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas da Série B, com um desempenho sólido em casa e fora. A equipe venceu o Ceará por 2 a 1 na rodada mais recente e bateu o Botafogo-SP por 3 a 0 em agosto, sua goleada mais expressiva do período. No total, o time marcou oito gols e sofreu quatro nesse intervalo.

O Criciúma apresenta sequência mais irregular: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi sobre o Cuiabá por 2 a 0, mas o time perdeu para Juventude, CRB e Fortaleza no mesmo período. A equipe marcou seis gols e sofreu sete nas cinco partidas analisadas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, em maio de 2026, pela Série B, com o Criciúma jogando como mandante. Antes disso, o Criciúma venceu por 1 a 0 em novembro de 2025, também em seus domínios. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Criciúma soma três vitórias, um empate e uma derrota, com nove gols marcados contra cinco do Atlético-GO.

Classificação

Na classificação da Série B, o Criciúma ocupa a quinta posição, enquanto o Atlético-GO está em sétimo lugar.

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