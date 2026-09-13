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Série B
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Atlético-GO x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Atlético-GO x Criciúma
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Criciúma
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-GO e Criciúma, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 28

Como assistir Atlético-GO x Criciúma online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-GO x Criciúma

Técnico

  • Roger Silva

O Atlético-GO é treinado por Roger Silva. A equipe não tem escalação provável, lesionados ou suspensos confirmados até o momento — essas informações serão atualizadas conforme se aproximar o dia do jogo.

No Criciúma, Eduardo Baptista comanda o time visitante. Da mesma forma, não há dados disponíveis sobre desfalques ou a formação esperada para a partida. Atualizações serão incluídas à medida que surgirem informações oficiais.

Retrospecto recente

ATG

ATG - Sequência

LON
E0-0
BSP
V3-0
AVF
V0-1
JUV
E2-2
CEA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CRI

CRI - Sequência

BSP
E1-1
FOR
D0-2
CRB
D2-1
CUI
V2-0
JUV
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Atlético-GO somou três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas da Série B, com um desempenho sólido em casa e fora. A equipe venceu o Ceará por 2 a 1 na rodada mais recente e bateu o Botafogo-SP por 3 a 0 em agosto, sua goleada mais expressiva do período. No total, o time marcou oito gols e sofreu quatro nesse intervalo.

O Criciúma apresenta sequência mais irregular: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi sobre o Cuiabá por 2 a 0, mas o time perdeu para Juventude, CRB e Fortaleza no mesmo período. A equipe marcou seis gols e sofreu sete nas cinco partidas analisadas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-GOEmpateCriciúma
0
1
4
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
FJ
Brasileirão
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
FJ
Brasileirão
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
FJ
2Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, em maio de 2026, pela Série B, com o Criciúma jogando como mandante. Antes disso, o Criciúma venceu por 1 a 0 em novembro de 2025, também em seus domínios. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Criciúma soma três vitórias, um empate e uma derrota, com nove gols marcados contra cinco do Atlético-GO.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2714764724+2349
V
V
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2714583930+947
V
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2713863022+847
V
V
E
V
E
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
6
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
27111063226+643
V
E
V
V
E
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
11
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
27106112533-836
D
D
V
E
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
2798103731+635
D
V
D
E
E
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
16
CearáCearáCEA
2787122835-731
D
V
D
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na classificação da Série B, o Criciúma ocupa a quinta posição, enquanto o Atlético-GO está em sétimo lugar.

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