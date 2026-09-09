Série B - Rodada 27 9 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Atlético-GO x Ceará online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Roger Silva não tem informações de desfalques ou retornos confirmados para o Atlético-GO até o momento. A escalação provável também não foi divulgada, e atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário do jogo.

Do lado do Ceará, Daniel Paulista também não teve lesões ou suspensões confirmadas pela comissão técnica. Assim como o adversário, a provável escalação deve ser conhecida mais perto da partida.

Retrospecto recente

O Atlético-GO soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento razoável que mantém o time no meio da tabela. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 diante do Juventude. Entre os destaques positivos, a goleada de 3 a 0 sobre o Botafogo-SP mostra a capacidade ofensiva do Dragão. No total, o time marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

O Ceará, por sua vez, registrou duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas, com um desempenho irregular que reflete a posição no Z-4. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Sport. O Vozão marcou seis gols e sofreu sete no mesmo intervalo, o que evidencia fragilidade defensiva.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Atlético-GO por 1 a 0 jogando como visitante em Fortaleza. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético-GO venceu três vezes, o Ceará venceu uma e houve um empate. O Dragão tem histórico favorável nessa sequência, com seis gols marcados contra quatro do adversário.

Classificação

Na tabela da Série B, o Atlético-GO ocupa a 8ª posição, enquanto o Ceará está na 16ª colocação.

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