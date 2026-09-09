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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-GO x Ceará

Técnico

  • Roger Silva

O técnico Roger Silva não tem informações de desfalques ou retornos confirmados para o Atlético-GO até o momento. A escalação provável também não foi divulgada, e atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário do jogo.

Do lado do Ceará, Daniel Paulista também não teve lesões ou suspensões confirmadas pela comissão técnica. Assim como o adversário, a provável escalação deve ser conhecida mais perto da partida.

Retrospecto recente

ATG

ATG - Sequência

VLN
D0-2
LON
E0-0
BSP
V3-0
AVF
V0-1
JUV
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
CEA

CEA - Sequência

CUI
D1-3
NAU
D1-0
LON
V2-1
VLN
D2-0
SPO
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético-GO soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento razoável que mantém o time no meio da tabela. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 diante do Juventude. Entre os destaques positivos, a goleada de 3 a 0 sobre o Botafogo-SP mostra a capacidade ofensiva do Dragão. No total, o time marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

O Ceará, por sua vez, registrou duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas, com um desempenho irregular que reflete a posição no Z-4. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Sport. O Vozão marcou seis gols e sofreu sete no mesmo intervalo, o que evidencia fragilidade defensiva.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-GOEmpateCeará
3
1
1
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
0
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
0
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
Ceará badge
Ceará
CEA
3
FJ
Brasileirão
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
Ceará badge
Ceará
CEA
0
FJ
Brasileirão
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Atlético-GO por 1 a 0 jogando como visitante em Fortaleza. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético-GO venceu três vezes, o Ceará venceu uma e houve um empate. O Dragão tem histórico favorável nessa sequência, com seis gols marcados contra quatro do adversário.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2613764423+2146
V
V
V
V
E
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2612862922+744
V
E
V
E
E
6
CRBCRBCRB
2612684036+442
V
V
D
V
E
7
Operário-PROperário-PROPF
2611783333040
V
E
E
D
D
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
26101063025+540
E
V
V
E
D
9
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
10
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
11
NáuticoNáuticoNAU
2610793128+337
V
V
E
V
E
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
269893629+735
V
D
E
E
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2687112929031
D
D
D
E
V
16
CearáCearáCEA
2687112733-631
V
D
V
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2685132834-629
D
D
V
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2657143038-822
D
E
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2635181945-2614
D
V
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2624201654-3810
D
D
D
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Atlético-GO ocupa a 8ª posição, enquanto o Ceará está na 16ª colocação.

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