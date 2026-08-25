Série B - Rodada 24 25 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Atlético-GO x Botafogo-SP online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Atlético-GO tem Roger Silva no comando técnico para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco goiano, e atualizações devem ser divulgadas conforme a data da partida se aproxima.

No Botafogo-SP, Claudio Tencati segue à frente do grupo. Da mesma forma, não há registros oficiais de desfalques por lesão ou suspensão no momento. A escalação provável de ambos os times será atualizada quando disponível.

Retrospecto recente

O Atlético-GO registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o Operário-PR por 3 a 1 e o Cuiabá por 1 a 0 fora de casa, mas depois perdeu para o Vila Nova-GO por 2 a 0 e ficou no empate sem gols contra o Londrina na rodada mais recente. No total, o Dragão marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período.

O Botafogo-SP tem três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. O time bateu o Juventude por 4 a 2 e o América-MG por 2 a 1, além de vencer o São Bernardo por 1 a 0. A derrota veio diante do Fortaleza, e o jogo mais recente terminou empatado em 1 a 1 com o Criciúma. O Pantera marcou nove gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com o Botafogo-SP como mandante: o placar ficou em 1 a 1. Antes disso, em agosto de 2025, o Atlético-GO venceu em casa por 2 a 0. Nos cinco confrontos disponíveis, há uma vitória para o Atlético-GO, nenhuma para o Botafogo-SP e três empates, com os times dividindo os gols de forma equilibrada.

Classificação

Na tabela da Série B, o Atlético-GO ocupa a 11ª posição, enquanto o Botafogo-SP aparece na 14ª colocação.

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