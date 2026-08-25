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Atlético-GO x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

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Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-GO e Botafogo-SP, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-GO x Botafogo-SP

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Formação
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BSP
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP

Técnico

  • Roger Silva

O Atlético-GO tem Roger Silva no comando técnico para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco goiano, e atualizações devem ser divulgadas conforme a data da partida se aproxima.

No Botafogo-SP, Claudio Tencati segue à frente do grupo. Da mesma forma, não há registros oficiais de desfalques por lesão ou suspensão no momento. A escalação provável de ambos os times será atualizada quando disponível.

Retrospecto recente

ATG

ATG - Sequência

CUI
V0-1
OPF
V3-1
NAU
E1-1
VLN
D0-2
LON
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BSP

BSP - Sequência

JUV
V4-2
FOR
D1-0
AMM
V2-1
SAB
V0-1
CRI
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético-GO registra duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o Operário-PR por 3 a 1 e o Cuiabá por 1 a 0 fora de casa, mas depois perdeu para o Vila Nova-GO por 2 a 0 e ficou no empate sem gols contra o Londrina na rodada mais recente. No total, o Dragão marcou cinco gols e sofreu quatro nesse período.

O Botafogo-SP tem três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. O time bateu o Juventude por 4 a 2 e o América-MG por 2 a 1, além de vencer o São Bernardo por 1 a 0. A derrota veio diante do Fortaleza, e o jogo mais recente terminou empatado em 1 a 1 com o Criciúma. O Pantera marcou nove gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético-GOEmpateBotafogo-SP
1
3
1
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
FJ
5Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com o Botafogo-SP como mandante: o placar ficou em 1 a 1. Antes disso, em agosto de 2025, o Atlético-GO venceu em casa por 2 a 0. Nos cinco confrontos disponíveis, há uma vitória para o Atlético-GO, nenhuma para o Botafogo-SP e três empates, com os times dividindo os gols de forma equilibrada.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
2
JuventudeJuventudeJUV
2312652412+1242
V
E
V
V
D
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2411763921+1840
V
V
E
D
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2491143222+1038
V
D
V
V
E
7
CRBCRBCRB
2310673432+236
V
E
V
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2481062525034
D
D
V
V
E
10
GoiásGoiásGOI
249692329-633
E
D
D
V
D
11
Atlético-GOAtlético-GOATG
238962423+133
E
D
E
V
V
12
CuiabáCuiabáCUI
2471252118+333
E
V
V
E
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
248883327+632
E
E
D
V
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
238782823+531
E
V
V
D
V
15
NáuticoNáuticoNAU
248792827+131
E
V
E
E
E
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Atlético-GO ocupa a 11ª posição, enquanto o Botafogo-SP aparece na 14ª colocação.

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