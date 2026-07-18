



Como assistir Atlético-GO x Athletic Club-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

O jogo entre Atlético-GO e Athletic Club-MG terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo o canal e o link para assistir online.

Notícias e prováveis escalações

O técnico Renan comanda o Atlético-GO, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, lesionados ou escalação provável para este confronto. Atualizações devem ser acrescentadas conforme a data do jogo se aproximar.

No Athletic Club-MG, o treinador Alex também não teve detalhes sobre baixas ou relacionados confirmados até o momento. Assim como o adversário, o clube mineiro não disponibilizou dados sobre suspensões ou lesões para esta partida.

Retrospecto recente

O Atlético-GO soma dois empates, duas vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Série B, com um aproveitamento irregular. A equipe venceu Ponte Preta por 2 a 0 e Fortaleza por 1 a 0, mas cedeu 3 a 0 para o Novorizontino. Os goianos marcaram oito gols e sofreram seis nesse período, com empates de 1 a 1 contra o Sport e de 3 a 3 diante do CRB.

O Athletic Club-MG registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O time bateu o Avaí por 1 a 0, empatou sem gols com o Ceará e em 1 a 1 com o Goiás, mas perdeu para o Operário-PR por 1 a 0 e para o Londrina por 2 a 0. A equipe mineira balançou as redes apenas duas vezes e sofreu quatro gols nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

ATG Outros ATH 1 1 Empate 0 Athletic Club-MG 1 - 1 Atlético-GO

Atlético-GO 4 - 2 Athletic Club-MG 5 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 2/2

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou em empate por 1 a 1, quando o Athletic Club-MG recebeu o Atlético-GO em agosto de 2025 pela Série B. Antes disso, o Atlético-GO havia vencido o duelo de abril de 2025 por 4 a 2, jogando em casa, também pela segunda divisão. Nos dois jogos registrados, cada equipe saiu com uma vitória — o Atlético-GO na condição de mandante e o Athletic Club empatando no retorno.

Classificação

Na tabela da Série B, o Atlético-GO está na 10ª posição, enquanto o Athletic Club-MG figura na 13ª colocação.

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