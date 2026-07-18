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Série B
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Atlético-GO x Athletic Club-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Atlético-GO x Athletic Club-MG
Atlético-GO
Athletic Club-MG
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético-GO e Athletic Club-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


Como assistir Atlético-GO x Athletic Club-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

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Assista aqui

O jogo entre Atlético-GO e Athletic Club-MG terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo o canal e o link para assistir online.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético-GO x Athletic Club-MG

Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG
Formação
Athletic Club-MG crest
Athletic Club-MG
ATH
Athletic Club-MG crest
Athletic Club-MG
ATH

Técnico

  • Renan

O técnico Renan comanda o Atlético-GO, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre desfalques, lesionados ou escalação provável para este confronto. Atualizações devem ser acrescentadas conforme a data do jogo se aproximar.

No Athletic Club-MG, o treinador Alex também não teve detalhes sobre baixas ou relacionados confirmados até o momento. Assim como o adversário, o clube mineiro não disponibilizou dados sobre suspensões ou lesões para esta partida.

Retrospecto recente

ATG

ATG - Sequência

CRB
E3-3
SPO
E1-1
PON
V2-0
NOV
D3-0
FOR
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATH

ATH - Sequência

GOI
E1-1
LON
D2-0
AVF
V1-0
OPF
D0-1
CEA
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/4
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Atlético-GO soma dois empates, duas vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Série B, com um aproveitamento irregular. A equipe venceu Ponte Preta por 2 a 0 e Fortaleza por 1 a 0, mas cedeu 3 a 0 para o Novorizontino. Os goianos marcaram oito gols e sofreram seis nesse período, com empates de 1 a 1 contra o Sport e de 3 a 3 diante do CRB.

O Athletic Club-MG registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O time bateu o Avaí por 1 a 0, empatou sem gols com o Ceará e em 1 a 1 com o Goiás, mas perdeu para o Operário-PR por 1 a 0 e para o Londrina por 2 a 0. A equipe mineira balançou as redes apenas duas vezes e sofreu quatro gols nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

ATG

Outros

ATH

1

1

Empate

0

5

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
2/2

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou em empate por 1 a 1, quando o Athletic Club-MG recebeu o Atlético-GO em agosto de 2025 pela Série B. Antes disso, o Atlético-GO havia vencido o duelo de abril de 2025 por 4 a 2, jogando em casa, também pela segunda divisão. Nos dois jogos registrados, cada equipe saiu com uma vitória — o Atlético-GO na condição de mandante e o Athletic Club empatando no retorno.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
179622012+833
V
V
V
V
E
2
JuventudeJuventudeJUV
18954198+1132
V
V
E
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
179442519+631
D
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
179442218+431
V
V
V
V
D
5
FortalezaFortalezaFOR
189452117+431
V
D
V
V
E
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
188642817+1130
D
D
V
V
V
7
São BernardoSão BernardoSAB
187652417+727
E
E
D
D
D
8
SportSportSPO
176832115+626
E
D
D
E
E
9
GoiásGoiásGOI
177461823-525
E
V
V
D
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
176651919024
V
D
V
E
E
11
CuiabáCuiabáCUI
185941413+124
D
E
V
E
D
12
CRBCRBCRB
186572832-423
V
E
D
V
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
175841616023
E
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
186392223-121
D
D
E
D
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
185672018+221
E
E
V
D
V
16
LondrinaLondrinaLON
185582525020
E
E
V
E
V
17
CearáCearáCEA
184771621-519
E
E
D
D
D
18
AvaíAvaíAVF
184591925-617
E
V
D
D
V
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1722131133-228
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1815121229-178
E
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Atlético-GO está na 10ª posição, enquanto o Athletic Club-MG figura na 13ª colocação.

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