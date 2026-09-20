La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

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Notícias e prováveis escalações

No lado do Atlético, Diego Simeone não poderá contar com Pablo Barrios e Alexander Soerloth, ambos lesionados. A provável escalação coloca Jan Oblak no gol, com Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko e Alejandro Baena na defesa, Giuliano Simeone, Kang-In Lee, Morten Hjulmand e Marcos Llorente no meio, e Koke e Jonathan David no ataque.

José Mourinho terá desfalques importantes no Real Madrid: Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy estão fora por lesão. O provável time merengue tem Thibaut Courtois na meta, linha defensiva com Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde e Arda Guler no meio, e o trio Jude Bellingham, Vinicius Junior e Kylian Mbappé no ataque.

Retrospecto recente

O Atlético de Madrid chega ao derby com três vitórias, duas derrotas e um saldo de gols favorável nos últimos cinco jogos. A equipe de Simeone marcou 11 gols e sofreu seis nesse período, com destaque para a goleada de 4 a 0 sobre o Osasuna mais recentemente. A única mancha no retrospecto recente foi a derrota por 2 a 1 para o Liverpool na Champions League.

O Real Madrid apresenta desempenho ainda mais consistente, com quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos. Os merengues marcaram 13 gols e sofreram cinco, incluindo o triunfo de 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e a vitória de 2 a 1 sobre a Inter de Milão na Champions. O único tropeço foi a derrota por 1 a 0 para o Betis.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pela La Liga, com vitória do Real Madrid por 3 a 2. Nos últimos cinco encontros, o Real Madrid venceu três vezes, contra uma vitória do Atlético e um empate não registrado no período — os colchoneros somam triunfos memoráveis, como o 5 a 2 em setembro de 2025, pela La Liga, e o 1 a 0 na Champions League em março do mesmo ano.

Classificação

Na La Liga, o Real Madrid ocupa a segunda posição, enquanto o Atlético de Madrid está em quarto — uma diferença que torna este derby um confronto direto com implicações reais na briga pelo título espanhol.

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