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Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do La Liga

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid

3-4-2-1
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Formação
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillC. RomeroC. RomeroD. HanckoD. HanckoA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneK. LeeK. LeeM. HjulmandM. HjulmandM. LlorenteM. LlorenteKokeKokeJ. DavidJ. DavidT. CourtoisT. CourtoisI. KonateI. KonateM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Atlético de Madrid

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • D. Simeone
  • J. Mourinho

No lado do Atlético, Diego Simeone não poderá contar com Pablo Barrios e Alexander Soerloth, ambos lesionados. A provável escalação coloca Jan Oblak no gol, com Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko e Alejandro Baena na defesa, Giuliano Simeone, Kang-In Lee, Morten Hjulmand e Marcos Llorente no meio, e Koke e Jonathan David no ataque.

José Mourinho terá desfalques importantes no Real Madrid: Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy estão fora por lesão. O provável time merengue tem Thibaut Courtois na meta, linha defensiva com Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde e Arda Guler no meio, e o trio Jude Bellingham, Vinicius Junior e Kylian Mbappé no ataque.

Retrospecto recente

ATM

ATM - Sequência

SEV
V1-3
ATH
D3-0
LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RMA

RMA - Sequência

MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético de Madrid chega ao derby com três vitórias, duas derrotas e um saldo de gols favorável nos últimos cinco jogos. A equipe de Simeone marcou 11 gols e sofreu seis nesse período, com destaque para a goleada de 4 a 0 sobre o Osasuna mais recentemente. A única mancha no retrospecto recente foi a derrota por 2 a 1 para o Liverpool na Champions League.

O Real Madrid apresenta desempenho ainda mais consistente, com quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos. Os merengues marcaram 13 gols e sofreram cinco, incluindo o triunfo de 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano e a vitória de 2 a 1 sobre a Inter de Milão na Champions. O único tropeço foi a derrota por 1 a 0 para o Betis.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético de MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
Supercopa da Espanha
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
9Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pela La Liga, com vitória do Real Madrid por 3 a 2. Nos últimos cinco encontros, o Real Madrid venceu três vezes, contra uma vitória do Atlético e um empate não registrado no período — os colchoneros somam triunfos memoráveis, como o 5 a 2 em setembro de 2025, pela La Liga, e o 1 a 0 na Champions League em março do mesmo ano.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
V
V
D
V
V
3
BétisBétisBET
650186+215
V
V
V
D
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
6411146+813
V
V
D
V
E
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
D
E
V
V
E
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
10
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
12
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
E
V
D
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
15
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
V
D
D
D
E
16
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
E
V
E
D
17
GetafeGetafeGET
612337-45
D
E
E
D
V
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
V
D
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
6033311-83
D
E
E
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na La Liga, o Real Madrid ocupa a segunda posição, enquanto o Atlético de Madrid está em quarto — uma diferença que torna este derby um confronto direto com implicações reais na briga pelo título espanhol.

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